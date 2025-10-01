Jaké trendy budou hýbat digitálním marketingem v roce 2026?

Připravte se na WebTop100 2025, konferenci, která vám přinese odpovědi na otázky, jak se bude vyvíjet digitální marketing v příštích letech. Na jednom místě se sejdou ti nejlepší odborníci z oblastí SEO, PPC, YouTube, AI, UX a nabídnou pohled na aktuální výzvy, které formují digitální svět. Získejte cenné tipy a inspiraci, jak reagovat na rychlý vývoj trhu a jak implementovat nové technologie a metody do svých marketingových strategií a řízení firem.
Kromě trendů v digitálním marketingu se můžete těšit na vyhlášení výsledků soutěže WebTop100, kde budou oceněny nejlepší digitální projekty roku.
Nezapomeňte si zajistit early birds vstupenky do 15. října!
Odborníci z různých oblastí digitálního marketingu se podělí o své zkušenosti a praktické rady pro manažery a vedoucí pracovníky:
- Výzkum komunikace českých e-shopů – Jak jsou na tom české e-shopy s komunikací? Petr Cikán (Sherpas Tech) ukáže nejčastější chyby a trendy v e-mailingu, které nelze ignorovat.
- AI Overviews a budoucnost vyhledávání – Jak se mění svět vyhledávání a obsahu s nástupem AI? Pavel Ungr přinese praktické tipy pro SEO a obsahovou strategii.
- Proměna Blue Style – Honza Bezděk (Site One) a Immed Jedai (Blue Style) odhalí, jak se přední česká cestovka mění v technologickou firmu a proč se vyplatí investovat do rozvoje v době krize.
- Vítězné case studies WebTop100 – Autoři vítězných soutěžních řešení ukážou, jak vznikají projekty oceňované klienty i odborníky.
- Automatizace pomocí AI – Tomáš Dosoudil (Media Factory) představí systém pro rychlejší procesy, nižší chybovost a lepší komunikaci s klienty.
- YouTube a video reklama – Jak nahlédnout pod povrch nastavení YouTube kampaní? Ondřej Sláma pohovoří o tom, jak správně číst metriky, na kterých záleží, a na jaké oblíbené zkratky v plánování si dát pozor, aby vaše video reklamy byly co nejefektivnější i v roce 2026.
- Budoucnost obsahu – Michal Schindler (Creative Dock) se zamyslí nad tím, zda už nám opravdu stačí jen doom-scrolling z velké části automaticky generovaným obsahem, nebo je stále potřeba dbát na kvalitu.
- Efektivní firemní komunikace – Irena Zatloukalová ukáže, jak nakombinovat všechny kanály, aby vaše firemní komunikace byla opravdu efektivní a bez pocitu zahlcení.
- UX a produktový design v roce 2026 – Jakub Karlec (2Fresh) nabídne praktické vhledy a inspiraci pro všechny, kteří chtějí být o krok napřed v designu a použitelnosti digitálních produktů.
Konference WebTop100 se koná 13. listopadu 2025 v Comfort Hotel Prague City East. Pokud chcete načerpat aktuální vhledy, rozšířit si síť kontaktů a získat inspiraci pro strategii na nadcházející rok, určitě si nenechte tuto akci ujít. Do 15. října probíhá registrace za zvýhodněnou cenu. Program a přehled řečníků najdete na stránkách akce.
Děkujeme generálnímu partnerovi konference SiteOne i hlavním partnerům MEDIA FACTORY Group a Shoptet Premium. Produktovým partnerem je EasyEvent, odborným garantem pak Sherpas a mediálním partnerem je Marketing Journal. Organizátorem akce je TUESDAY Business Network a produkci zajišťuje Internet Info.