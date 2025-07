Jak znalost talentů pomáhá firmám růst

Přestaňte dělat věci, které vám nejdou

Nejúspěšnější lídři v Česku to pochopili. Zjistili, v čem jsou skutečně dobří, a zbytek přenechali jiným. Výsledkem jsou firmy, které rostou rychleji a týmy, které táhnou za jeden provaz. A hlavně – lídři, kteří mají energii na to, co je opravdu baví. Níže vám poradíme, jak toho docílíte i vy.

Test talentů: Proč 30 minut změní váš pohled na business

Pomocí CliftonStrengths – nástroje, který za 30 minut odhalí, kde leží vaše přirozené předpoklady k výkonu. Testem prošlo již přes 27 milionů lidí po celém světě a používají ho firmy jako Amazon, Facebook nebo Microsoft.

Princip je jednoduchý: místo nekonečného zdokonalování slabých stránek stavíte na tom, co vám jde přirozeně. Test identifikuje 34 talentů rozdělených do čtyř oblastí:

Exekutiva – schopnost dotahovat věci do konce

– schopnost dotahovat věci do konce Vliv – přirozená autorita a síla přesvědčování

– přirozená autorita a síla přesvědčování Vztahy – talent spojovat lidi a týmy

– talent spojovat lidi a týmy Myšlení – vize, analýza, inovace

Každý z nás má unikátní kombinaci těchto talentů. A když je použijete správně, vaše firma začne růst jinak než dosud.

Erika Eliášová (Erika Fashion): „Přestala jsem chtít být všude“

Erika Eliášová, zakladatelka módní značky Erika Fashion, dlouho bojovala s tím, že chce mít všechno pod kontrolou. Kreativita a vize jsou její parketou, ale logistika a administrativa ji vždy vysávaly.

„Dřív jsem si myslela, že když nebudu řešit každý detail osobně, firma se rozpadne. Díky podnikání jsem pochopila, že moje síla je v kreativitě, inspiraci a budování značky. Logistiku, sklady, expedici, různé části marketingu – to všechno nyní dělají lidé, kterým to jde lépe než mně.“

Výsledek? Erika pociťuje, že poté, co začala delegovat operativu firma funguje efektivněji a roste. Ona se může soustředit na to, co ji baví. E-shop Erika Fashion s dámskou módou a oblečením zaznamenal v červnu tohoto roku rekordní tržby a hrdě se rve o pozici na trhu se zahraničními giganty.

„Teď tvořím, inspiruju zákazníky a stavím dlouhodobou vizi značky. Energii mám na maximum a práce mě baví víc, než kdy předtím. Navíc team funguje líp, protože každý dělá to, v čem vyniká.“

Nesnažím se stihnout všechno a nemám povinnost odpovědět každému!

Manažeři z Manboxeo: „Přestal jsem se porovnávat s kreativci“

Současní manažeři Arne Kloc a Patrik Běťák z Manboxeo, měli opačný problém. Exekuce, systémy, dodržování procesů – to se dařilo na jedničku. Ale kreativita a závádění nových produktů už nešlo tak dobře.

Přijali proto do týmu kreativce s dominantními talenty v oblasti nápadů a inovace. Dnes fungují jako nerozlučný tandem.

„Když víte, co umíte, přestanete se porovnávat s ostatními. A najednou přesně víte, koho do týmu potřebujete. Já táhnu operativu, kolega přináší nápady. Výsledek? Manboxeo roste stabilně a udržitelně.“

Monarch: „Naučil jsem se říkat ‚to není pro mě‘“

Lukáš Nádvorník, zakladatel značky Monarch, je příkladem lídra s výjimečnými strategickými a vizionářskými talenty. Problém byl v tom, že se utápěl v operativě.

„Miluji velké plány, dlouhodobé vize, strategické rozhodnutí.“

Test mu dal klíčové porozumění: není slabý, jen jinak přemýšlí.

Restaurace Monarch v centru Prahy si získala reputaci jako místo, kde se snoubí prvotřídní steaková kuchyně s noblesním interiérem a důrazem na degustaci vín. Nejde o běžný steakhouse – Monarch je pro fajnšmekry, co chtějí víc než jen dobře propečený kus masa.

Jedním z hlavních taháků je výběr stařeného hovězího (často českého původu), které si restaurace nechává precizně dozrávat tzv. dry-aged metodou. Maso má pak výraznější chuť a jemnější strukturu. Obsluha vám doporučí nejen úpravu, ale i konkrétní část masa podle chuti a apetitu.

Lukáš dnes radí i jiným podnikatelům: „Naučte se říkat ‚to není pro mě, ale vím, kdo to zvládne lépe‘. Je to osvobozující a pro firmu to znamená mnohem efektivnější fungování.“

Co říká expert: Talent není luxus, je to nutnost

Mgr. Miriam Šandorová z Use Your Talents, certifikovaná koučka pro CliftonStrengths®, každý den vidí, jak znalost talentů mění firmy:

„Nejvíc mě překvapuje rychlost změn. Jakmile lidé pochopí své přirozené předpoklady, okamžitě se jim rozsvítí. Přestanou bojovat se svými ‚slabinami‘ a začnou stavět na tom, co jim jde skvěle.“

Podle jejích zkušeností mají firmy pracující s talenty několik společných rysů:

„Mizí mikromanagement, protože úkoly se přesouvají na lidi, kteří je zvládnou nejlíp. Zrychluje se rozhodování, protože každý ví, co je jeho zodpovědnost. A nejvíc viditelné je to na energii – lidé jsou motivovanější a kreativnější.“

Petra upozorňuje na častou chybu českých podnikatelů: „Myslí si, že dobrý lídr musí umět všechno. To je mýtus. Dobrý lídr ví, co umí skvěle, a zbytek deleguje na lidi s komplementárními talenty. Firma pak funguje jako dobře sladěný orchestr.“

Proč to funguje

Není to jen teorie. Gallup analyzoval data od milionů lidí a firem po celém světě. Výsledky jsou jednoznačné:

Týmy pracující podle svých talentů vykazují:

vyšší angažovanost o 6 %

vyšší produktivitu o 18 %

23% nárůst ziskovosti

nižší fluktuaci o 21 až 51 %

Podle výzkumů pouze 33% lidí celosvětově pracuje v souladu se svými talenty. V Česku je situace podobná. Představte si potenciál, který je tak nevyužitý.

Dr. Donald Clifton, otec myšlenky talentů, to vystihl jednoduše: „Co by se stalo, kdybychom se zaměřili na to, co je na lidech správné, místo toho, abychom se snažili opravit to, co je špatné?“

Jak na to prakticky: Od testu k růstu za 90 dní

Krok 1: Poznejte sebe (1. týden)

Online test CliftonStrengths® absolvujete z pohodlí domova za 30–45 minut. Dostanete detailní report s vašimi top 5 talenty a doporučeními, jak je využít.

Krok 2: Pochopte výsledky (2. týden)

Individuální konzultace s certifikovaným koučem vám pomůže pochopit, co váš profil znamená pro vaši roli a firmu. Zjistíte, jaké úkoly vám dávají energii a které vás vyčerpávají.

Krok 3: Zmapujte tým (3.–4. týden)

Pokud test absolvuje celý tým, dostanete „talentovou mapu“ – vizualizaci, kde jsou vaše síly a kde máte mezery. Uvidíte, kdo je přirozený lídr, kdo exekutor, kdo kreativec.

Krok 4: Změňte pravidla hry (5.–12. týden)

Postupně začnete přerozdělovat odpovědnosti podle talentů. Kreativní úkoly půjdou k lidem s talenty jako „Představivost“ nebo „Strategie“. Operativu převezmou lidé s „Disciplinou“ nebo „Soustředěním“.

Krok 5: Měřte výsledky (3. měsíc)

Po třech měsících vyhodnotíte změny. Typicky uvidíte vyšší spokojenost týmu, rychlejší rozhodování, lepší výsledky projektů.

Nejčastější mýty o talentech

Mýtus 1: „To už o sobě vím“ Výzkumy ukazují, že pouze třetina lidí dokáže přesně identifikovat své talenty bez diagnostiky. Test často přináší překvapivá zjištění.

Mýtus 2: „Musím mít vyrovnané všechny oblasti“ Opak je pravdou. Nejúspěšnější lídři mají několik dominantních talentů a zbytek delegují.

Mýtus 3: „V malé firmě si nemůžeme dovolit specializaci“ I v týmu 5 lidí můžete rozdělit role podle talentů. Často to znamená efektivnější využití času všech.

Mýtus 4: „To je jen pro velké korporace“ CliftonStrengths® používají firmy všech velikostí – od startupů po nadnárodní společnosti. Principy fungují všude.

Investice, která se vrátí

Může se to zdát jako velká investice, ale návratnost bývá rychlá.

Typický příklad ROI:

Firma s 10 zaměstnanci investuje 200 tisíc Kč

Zvýší produktivitu o 15 % díky lepšímu rozdělení rolí

Při průměrných nákladech na zaměstnance 50 tisíc/měsíc ušetří 75 tisíc měsíčně

Investice se vrátí za pár měsíců

Navíc ušetříte náklady na fluktuaci, rekvalifikace a vyhoření zaměstnanců.

Proč začít právě teď

Český trh práce se rychle mění. Kvalitní lidé mají na výběr a odcházejí z firem, kde necítí, že jejich talenty jsou využité. Firmy, které staví na silných stránkách svých lidí, mají výraznou konkurenční výhodu.

„Vidím to každý den,“ říká koučka z Use Your Talents. „Firmy, které začaly pracovat s talenty před pěti lety, dnes vedou svá odvětví. Mají lepší týmy, rychlejší růst, spokojené zaměstnance. A hlavně – lídry, kteří nevyhoří.“

Jak začít ještě dnes

Krok 1: Navštivte oficiální stránky CliftonStrengths® nebo kontaktujte certifikovaného partnera Use Your Talents

Krok 2: Objednejte si test a konzultaci pro sebe jako lídra

Krok 3: Na základě zkušenosti rozhodněte o rozšíření na celý tým

Krok 4: Implementujte změny postupně s podporou kouče

Alternativně můžete začít workshopem pro celé vedení firmy. Za jeden den získáte představu o tom, jak talenty fungují a jaký potenciál ve vaší firmě leží nevyužitý.

Přestaňte bojovat se svými slabinami

Nejúspěšnější čeští podnikatelé pochopili jednoduchou pravdu: není třeba být dokonalý ve všem. Stačí být výjimečný v tom, co vám jde přirozeně, a najít lidi, kterým jde přirozeně to ostatní.

Erika Eliášová dnes tvoří, místo toho, aby řešila logistiku. Arne Kloc a Patrik Běťák realizují nápady místo toho, aby se snažili být kreativní. Lukáš Nádvorník buduje vize místo toho, aby se trápil s procesy.

Všichni mají jednu věc společnou: přestali bojovat se svými „slabinami“ a začali stavět na svých silných stránkách. A jejich firmy díky tomu rostou rychleji, než kdy předtím.

Možná je čas přestat se ptát „Co neumím?“ a začít se ptát „V čem jsem nejlepší?“

Odpověď může změnit nejen vaši firmu, ale i váš život.

Autorka: Sandra Ješko