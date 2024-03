Jak zlehka plout na vlnách inovací a trendů ukáže konference BRANDstorming

Na klíčové aspekty budování úspěšné značky v digitální době 21. století se zaměří desátý ročník konference BRANDstorming. Jak značkám prospívá integrace inovací a trendů, jako jsou gaming a e-sport, do jejich marketingových strategií? Co vše jim přinesl příchod umělé inteligence? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalšího čeká na účastníky, kteří se dozvědí, jak efektivně komunikovat na sociálních sítích i s pomocí influencerů, rozšířit svou značku do nových kategorií a trhů, nebo úspěšně rebrandovat. Pokud teprve začínáte, konference vám nabídne ucelený pohled na to, jak vybudovat silnou značku, která se stane první volbou vašich zákazníků.

Spojte se 4. dubna v pražském Hotelu Jalta se značkami jako CGE, Fortuna, Grandhotel Pupp, ROKU gin, STOCK Plzeň nebo Škoda Auto, a setkejte se s předními brandmanažery, stratégy a kreativci z úspěšných agentur. Nechte se inspirovat, rozšiřte své obzory a vezměte svou značku na novou úroveň.

Co BRANDstorming slibuje:

Základní kameny brandingu , jak využít archetypu značky nebo připravit social kit, nejen to ukáže marketingový stratég Josef ŘezníčekzeVčeliště.

Proč jsou jednoduchost a branding klíčové prvky k tomu, aby si vaše značka našla snazší cestu k zákazníkům, předvede stratég Tomáš Preněk z kreativního týmu Publicis Groupe.

4 principy značky, ze kterých zákazníci padnou na zadek ,se dozvíte od marketingového kreativce Michala Pastiera z Darwingand the Machine.

Jak úspěšně zařadit gaming do marketingu ukáží na kampani České spořitelny Milan Hrubý z agenturyVML a Jakub Kuneš zČeské spořitelny.

S marketingovým konzultantem Milanem Formánkem si během hodinového workshopu vyzkoušíte pár rychlých cvičení, jak vylepšit definici své značky, jak pracovat s kódy značky nebo emocemi v komunikaci.

Jaká je role TikToku při budování znalosti značky? To vám na případovceŠkoda TikToq předvede odbornice na sociální média Lenka Šubová z agentury Socialsharks.

Tomáš Hejkal ze STOCK Plzeň představí zajímavý a poutavý příběh, který Panamskému rumu Ron de Azur a vodce Amundsen pomohla vytvořit AI.

Nalézt odpověď v podvědomí spotřebitelů a vybrat již v ranných fázích vývoje cesty s největším obchodním potenciálem vám pomůže Petra Víšková z Confess Research.

Jak zatočit s doménovými parazity ? A jakou roli v tom všem hraje váš chytře uchopený branding? To se dozvíte v přednášce advokátky Petry Dolejšové .

Jak budovat 320 let starou značku v 21. století ? O vzkříšení pětihvězdičkové ikony českého hotelnictví Grandhotelu Pupp budou mluvit Filip Šimoník a Vojtěch Veškrna ze studia Mezonit.

Jak lze díky sociálním sítím a influencerům uvést na trh značku a zvýšit tržby o 372 % ukáže na případovce ROKU gin Vojtěch Lambert , CEO z LCG New Media.

Nahlédneme do zákulisí rebrandingu české značky CGE s globálním dopadem s Danielem Bohuslavem ze Sherpasu a Stanislavem Kubešem z Czech Games Edition

A také znovu nastartujete tělo i mysl s Denisou Hrdinovou ze společnosti Fpohybu.

Vstupte s námi do světa brandingu, inovací značek a storytellingu a ponořte se do příběhů úspěšných značek, které si podmanily český trh i daleko za jeho hranicemi. Přihlásit se na konferenci BRANDstorming můžete na stránkách akce, kde najdete i anotace přednášek a medailonky řečníků.

Partneři akce jsou elv.ai a Sherpas, produktovým partnerem je EasyEvent a mediálně konferenci podporují odborné weby Marketing Journal a MediaGuru.cz. Organizátorem je TUESDAY Business Network a produkci zajišťuje Internet Info.