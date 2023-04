Jak vytvářet obsah, který si média a hlavně miliony zákazníků skutečně milují?

Ukáže, jak využít data z vyhledávání pro tvorbu skvělého obsahu nebo jak se (ne)dá změřit výkonnost influencerských kampaní. Vše na konkrétních případových studiích, kreativách, výsledcích a datech.

Řečníci desátého ročníku konference Content First předvedou, jak vytvořit ten nejlepší obsah, po kterém zaručeně skočí zákazníci vaší značky. Těšit se můžete na inspirativní case studies českých a světových značek, novinky a trendy v tvorbě contentu i nejzajímavější obsahové formáty a nové technologie.

Témata:

síla headlinu

jak na text, který zákazníci nepřeskočí

obsah a kanály vítězící u generace Z

jak se stát miláčkem sociálních sítí (Mapy.cz a KNIHY DOBROVSKÝ)

(Mapy.cz a KNIHY DOBROVSKÝ) obsahová strategie postavená na datech

jednoduchá personalizace reklamního sdělení

reklamního sdělení interaktivní lifestream

tvorba textů optikou legislativy

jak se (ne)dá změřit výkonnost influencerských kampaní

kampaní jak si díky obsahu na webu dovést zákazníka k nákupu

jak si zákazníka udržet

příležitosti a hrozby umělé inteligence v copywritingu

Navíc pro vás máme připravený Workshop s Reném Nekudou o copywritingu na téma „Příběhová kreativita“, kde se naučíte několik základních způsobů, jak při psaní nejuniverzálnější příběhový vzorec ohýbat ve svůj prospěch.

Nezmeškejte 25. května - den plný obsahové inspirace, kterou přinesou například následující přednášky:

Jak tvořit poutavý titulek, k němuž ani nepotřebujete obrázek

Říká se, že jeden obrázek vydá za tisíc slov. Miloš Kočí z VMLY&R vám ukáže, že to může být i naopak. Že když máte dobrý titulek, obrázek nebudete potřebovat. A že headliny nikdo nečte? Omyl! Stačí poskládat pár výstižných slov.

Jak na text, který zákazníci nepřeskočí

Jak na komunikaci, kterou lidé nechtějí „přeskočit“? Jak vytvářet obsah, který klienti, média a hlavně miliony zákazníků skutečně milují? A jak efektivně snoubit kreativní myšlení se světem PR? To všechno vám ukáží Nikola Foktová a Radek Vítek z Publicis Groupe na příkladech značek Malteesers, Huawei, Heinz, Snickers či McDonald's.

Jak díky si díky obsahu udržet zákazníka

Zamýšlíte se někdy nad tím, proč vaši uživatelé opouštějí váš produkt a proč už se případně nevracejí? V přednášce Vladany Bačové z agentury Pretty Much Nomads se podíváme na to, jak pomocí dobře načasovaného a implementovaného obsahu udržet své zákazníky.

Jak využít data k osvětové kampani

Na podzim roku 2021 došlo ke krachu Bohemia Energy. Adam Ondráček ukáže, jak komunikační agentura #KONTRAClimateChange ve spolupráci se Svazem moderní energetiky a Budovy21 vytvořila obsah založený na datech s dosahem v ekvivalentu 221 milionů korun v mediální hodnotě a odkomunikovala jasně původce energetické krize.

Jaký obsah a kanály vítězí u mladých zákazníků

S Jurajem Kováčem z THIS IS LOCCO zjistíte, jak se tvoří obsah, který boduje u mladých zákazníků i na kreativních soutěžích. Zavede vás do světa gamingu, livestreamu i metaverse.

Lifestream jako efektivní marketingový nástroj

O „interaktivním streamování“ jako o důležitém marketingovém nástroji zejména pro značky s robustním publikem na sociálních sítích bude přednášet také Ryan Shaw z The Milkshake Agency.

Jednoduchá cesta k personalizaci obsahu

Jak komunikovat se zákazníkem ve 21. stolení pomocí personalizace? Karel Juřička a Michal Orsava z Webout vás naučí s novou technologií pro okamžitou personalizaci, jež maximalizuje efektivitu reklamního obsahu a otevírá nové cesty komunikace se zákazníky. Můžete s ní během vteřin upravit vaši reklamu (video, obrázek či banner) v onlinu bez nutnosti obsah znovu vytvářet.

Kompletní program Konference Content First najdete na stránkách akce, stejně jako profily 17 řečníků a registrační formulář. Sejdeme se 25. května v 9 hodin v Hotelu Jalta Praha na Václavském náměstí, kde můžete u příjemného pohoštění prodiskutovat s přednášejícími svá témata.

