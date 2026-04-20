Jak tvořit obsah, který zaujme lidi i algoritmy

V době, kdy firmy chrlí texty, videa i příspěvky ve stále větším objemu, už nerozhoduje jen rychlost výroby. Důležité je, zda se obsah dokáže dostat ke správnému publiku, obstát v konkurenci, nezapadnout, a hlavně přinést značce měřitelný přínos. Právě na to se zaměří letošní ročník konference Content First.
Program nabídne pohled na to, jak v Astratexu škálují škálují obsah pro lidi i AI nástroje, jak sladit SEO s copywritingem, jak vybírat influencery tak, aby spolupráce dávala smysl značce i publiku, nebo jak z firemního obsahu udělat službu, která lidem opravdu pomáhá.
Řeč bude i o budování komunit na sociálních sítích, o budoucnosti podcastů, o AI avatarovi jako nové tváři značky i o tom, jak využít umělou inteligenci v kreativě tak, aby výsledek nepůsobil genericky a bez nápadu.
Připojit se k odborníkům na tvorbu obsahu můžete 21. května 2026 v pražském hotelu Jalta.
Nachystali jsme tato témata:
Strategie a brand: Jak neukřičet zákazníka
Obsah není jen výplň webu, ale jeden z nejdůležitějších nástrojů značky. Jak ho řídit tak, aby prodával a zároveň budoval důvěru a loajalitu?
- Příběh jako největší kapitál: Jiří Langpaul (WEAREGINGER) na case study Kooperativy předvede, proč je konzistentní storytelling to nejcennější.
- Prodej vs. brand: Michal Bilka ukáže, jak v Astratexu škálují produkci obsahu a hledají rovnováhu mezi výkonem a budováním značky pro lidi i AI nástroje.
- Obsah jako služba: Lucie Milerová (52pages) vysvětlí, proč by firemní média neměla být jen „výstupem“, ale nástrojem, který zákazníkovi skutečně pomáhá se rozhodnout.
Komunity a influenceři: Jak budovat vztahy, které fungují
Nejde o prázdná čísla, ale o důvěru. Jak vybírat influencery a nastavovat spolupráce tak, aby značce skutečně pomáhaly?
- Budování komunit s dopadem: David Duc (ShortPRO) se zaměří na to, jak z publika na sociálních sítích vytvářet komunitu, která značce věří a ovlivňuje nákupní rozhodování.
- Alchymie výběru influencerů: Michaela Miklasová (World of Online) ukáže, proč nestačí koukat na počet sledujících a podle čeho vybírat tvůrce tak, aby spolupráce měla smysl pro značku i pro publikum.
- Jak má vypadat smysluplná spolupráce: Youtuber Matěj Smlsal nabídne pohled z praxe na to, jak se domlouvají partnerství mezi značkami a tvůrci a proč je důležité, aby výsledný obsah nepůsobil jako vnucená reklama.
SEO a viditelnost: Jak být dohledatelný a nezapadnout
Obsah musí dnes obstát ve vyhledávání i v konkurenci dalších značek. Jak psát a tvořit tak, aby byl dohledatelný, ale zároveň měl nápad, emoci a skutečný dopad?
- SEO vs. copy: Klára Chaloupková a Veronika Martinec Decsy (eVisions) ukážou, jak dnes psát obsah, který podporuje viditelnost značky, funguje ve vyhledávání, a přitom zní lidsky. Vysvětlí, proč je video novým králem vyhledávání.
- Od digitálního balastu ke šmrncu: Jan Pilát (WPP Media) na kampaních pro Chupa Chups vysvětlí, jak s pomocí dat najít emocionální momenty, které zanechají stopu.
Technologie a nové formáty: Workshop a budoucnost obsahu
Technologie jsou tu od toho, aby nám uvolnily ruce pro kreativitu. Jak je ovládnout v praxi?
- WORKSHOP Tvorba AI videa naživo: Ondřej Svoboda v technologické performanci vytvoří video podle námětů diváků. Projdete s ním celý proces od promptu až po hlas a hudbu.
- Podcasty 2026: Hana Němečková (Storylab) rozebere, zda jsou podcasty stále autentickým prostorem, nebo jen další „levnou televizí“.
- AI avatar jako brand asset: Alexander Bruna (Elevaty.ai) představí AI avatara jako novou tvář značky pro kampaně i zákaznickou péči.
- Kreativa bez trapnosti: Petr Koubek (LCG New Media) nabídne návod, jak zapojit moderní nástroje do procesu tak, aby nezmizel nápad a vtip.
Přijďte si pro konkrétní postupy, jak tvořit obsah, který nejen baví, ale skutečně prodává a buduje loajalitu. Program i přehled řečníků konference Content First najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i registrovat.
Partnerem akce je společnost Emorfiq. Mediálním partnerem konference je MediaGuru, produktovým partnerem pak Easy Event. Akce vzniká za podpory Whitepress, organizuje ji TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info.