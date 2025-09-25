Jak spočítat úrok a RPSN u půjčky? Klíč k výhodnému úvěru

Co je to úrok a jak ho spočítat?
Úroková sazba je v podstatě cena peněz, kterou platíte věřiteli za to, že vám je půjčil. Nejčastěji se udává v procentech za rok (p.a. – per annum).
Jednoduché úročení
Pro základní představu o tom, kolik zaplatíte na úrocích za jeden rok, můžete použistit jednoduchý vzorec:
Úrok = Půjčená částka × Úroková sazba (v desetinném tvaru)
Příklad: Půjčíte si 100 000 Kč s úrokovou sazbou 5 % p.a.
- Výpočet: 100 000 Kč × 0,05 = 5 000 Kč
- Za jeden rok tedy na úrocích zaplatíte 5 000 Kč.
Tento výpočet je však pouze orientační. V reálném světě se splátky skládají z úroku a úmoru (části jistiny), a proto se výše úroku v čase mění. Pro přesný výpočet splátkového kalendáře je ideální použít naši úvěrovou kalkulačku, která vše spočítá za vás.
Proč je RPSN důležitější než úrok?
Zatímco úrok je jen poplatek za půjčení peněz, RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) je komplexnější ukazatel. Zahrnuje nejen úrokovou sazbu, ale i všechny ostatní poplatky spojené s úvěrem. Díky tomu vám dává mnohem přesnější obrázek o celkové nákladovosti půjčky.
Co všechno může RPSN zahrnovat?
- Poplatek za sjednání úvěru: Jednorázový poplatek při podpisu smlouvy.
- Poplatek za vedení úvěrového účtu: Pravidelný měsíční nebo roční poplatek.
- Poplatky za pojištění schopnosti splácet: Pokud je pojištění podmínkou získání úvěru.
- Další administrativní poplatky.
Právě kvůli těmto nákladům může mít půjčka s nízkým úrokem ve výsledku vysoké RPSN. Podle zákona musí každý poskytovatel úvěru RPSN uvádět, což usnadňuje porovnávání nabídek.
Jak využít RPSN v praxi?
Představte si dvě nabídky:
- Půjčka A: Úrok 6 % p.a., poplatek za sjednání 2 000 Kč, RPSN 8,5 %.
- Půjčka B: Úrok 7 % p.a., žádné další poplatky, RPSN 7,2 %.
Na první pohled se může zdát Půjčka A výhodnější díky nižšímu úroku. Ve skutečnosti je ale levnější Půjčka B, protože má nižší RPSN. Tento ukazatel je tedy klíčový pro objektivní srovnání půjček a výběr té nejlepší varianty.
Výpočet RPSN je matematicky poměrně složitý a řídí se přesným vzorcem daným zákonem. Pro běžného uživatele je proto nejdůležitější naučit se tento údaj vyhledat v nabídce a porovnávat jeho výši u různých poskytovatelů, ať už se jedná o nebankovní společnost, nebo zvažujete půjčku od banky.
Závěrečné tipy
- Vždy porovnávejte RPSN, nikoli jen úrokovou sazbu.
- Čím nižší RPSN, tím levnější půjčka.
- Dejte si pozor na skryté poplatky, které RPSN odhalí.
- Využívejte online kalkulačky a srovnávače, které vám ušetří čas a peníze.