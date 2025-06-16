Jak se média a online svět vypořádají s novými výzvami spojenými s AI?

Czech Internet Forum je už dvě dekády platformou, kde se setkávají klíčoví hráči médií, marketingu a internetových platforem, aby sdíleli poznatky o transformaci obsahu, jeho distribuci i monetizaci. I jubilejní 20. ročník této prestižní konference přinese novinky a trendy ze světa médií a digitálního marketingu.
Před očima se nám mění podoba internetového vyhledávání, které ovlivňuje návštěvnost webů a následně i jejich obchodní modely. Jak si se všemi změnami poradíme? Mediální debata s vrcholovými představiteli mediálních domů i internetových platforem objasní, jaké faktory určují dosah a zapojení publika. Zjistíte, jak se proměnily algoritmy vyhledávačů a sociálních sítí a jaké nástroje či strategie dnes přinášejí největší efekt v přivedení cílové skupiny na váš web či k vašemu produktu. Zaměříme se na to, jak AI proměňuje svět médií a marketingu.
A těšit se můžete příležitost promluvit si s odborníky na networking nejen při závěrečné číše vína. Přidejte se 4. listopadu v pražském hotelu DUO k lídrům médií, marketingu a technologickým odborníkům na platformě, kde se rodí nové strategie a kde se navazují klíčové spolupráce.
Co vás čeká?
Velká mediální DEBATA: 20 let online revoluce: Co čeká média dál?
- Top manažeři českých mediálních domů zhodnotí dvě dekády digitální transformace a zamyslí se nad výzvami, kterým média čelí. Jak uspět v éře roztříštěné pozornosti a kdo dnes ovládá distribuci obsahu?
- O tom budou debatovat Libuše Šmuclerová z Czech News Center, Matěj Hušek ze Seznam.cz, Daniel Grunt za TV Nova a Vít Nantl z Vltava Labe Media.
Proměna médií a žurnalistiky v digitálním světě
- Rozhovor s Čestmírem Strakatým a Filipem Titlbachem o budování důvěry, podcastové scéně, placeném obsahu a hranicích mezi novinářem a influencerem.
20 let lásky a nenávisti: Česká média a internet
- Filip Rožánek z Lupa.cz přiblíží klíčové milníky ve vývoji českých médií a internetu, které ovlivnily tvorbu i konzumaci obsahu.
AI-driven marketing: Integrační platformy v hlavní roli
- Zdeněk Valuta z Elevaty.ai ukáže, jak AI mění procesy v marketingu – od tvorby vizuálů po celou strategii. Jaké dovednosti budou marketéři potřebovat?
Jak AI mění obsahový marketing: od vyhledávání po tvorbu obsahu
- Tomáš Novák z Marketing Miner vysvětlí, jak AI mění způsoby vyhledávání, jeho vliv na trh a proč ChatGPT není ještě konkurencí pro Google. Zároveň ukáže, jak AI nástroje v praxi (ne)využívat při analýze klíčových slov.
Kdo to, proboha, napsal?!
- Co má společného výběrčí mýta, koncipient, redaktor a SEO specialista? Martin Malý z Economie se zamyslí nad tím, jak moderní technologie, především AI, převrací mediální svět naruby.
Jak konzumujeme obsah na sociálních sítích v roce 2025?
- Jaká je skladba formátů a co jsou hlavní změny a trendy v obsahu na sociálních sítích ve světě i v ČR? Na to se zaměří Vojtěch Lambert z LCG New Media
Právo a realita show: Co říká zákon a co se opravdu děje?
- Advokátka Petra Dolejšová nasvítí právně hraniční kauzy influencerů (a nejen těch), které hýbaly internetem, a odhalí jejich realitu.
Trendy, zkušenosti a příběhy českého online světa.V jeden den, na jednom místě – 4. listopadu v pražském Hotelu Duo.
