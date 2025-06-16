Menu Zavřít

Jak se média a online svět vypořádají s novými výzvami spojenými s AI?

Komerční sdělení 16. 6. 2025
Internet Info
Autor: Internet Info

Mění se podoba internetového vyhledávání, které ovlivňuje návštěvnost webů a obchodní modely. Důležité milníky, poznatky, novinky a trendy ze světa médií a digitálního marketingu přináší konference Czech Internet Forum.

Czech Internet Forum je už dvě dekády platformou, kde se setkávají klíčoví hráči médií, marketingu a internetových platforem, aby sdíleli poznatky o transformaci obsahu, jeho distribuci i monetizaci. I jubilejní 20. ročník této prestižní konference přinese novinky a trendy ze světa médií a digitálního marketingu.

Před očima se nám mění podoba internetového vyhledávání, které ovlivňuje návštěvnost webů a následně i jejich obchodní modely. Jak si se všemi změnami poradíme? Mediální debata s vrcholovými představiteli mediálních domů i internetových platforem objasní, jaké faktory určují dosah a zapojení publika. Zjistíte, jak se proměnily algoritmy vyhledávačů a sociálních sítí a jaké nástroje či strategie dnes přinášejí největší efekt v přivedení cílové skupiny na váš web či k vašemu produktu. Zaměříme se na to, jak AI proměňuje svět médií a marketingu.

A těšit se můžete příležitost promluvit si s odborníky na networking nejen při závěrečné číše vína. Přidejte se 4. listopadu v pražském hotelu DUO k lídrům médií, marketingu a technologickým odborníkům na platformě, kde se rodí nové strategie a kde se navazují klíčové spolupráce.

Ještě do konce června můžete získat zvýhodněné vstupné za SUPER EARLY BIRDS.

Co vás čeká?

Velká mediální DEBATA: 20 let online revoluce: Co čeká média dál?

  • Top manažeři českých mediálních domů zhodnotí dvě dekády digitální transformace a zamyslí se nad výzvami, kterým média čelí. Jak uspět v éře roztříštěné pozornosti a kdo dnes ovládá distribuci obsahu? 
  • O tom budou debatovat Libuše Šmuclerová z Czech News Center, Matěj Hušek ze Seznam.cz, Daniel Grunt za TV Nova a Vít Nantl z Vltava Labe Media.

Proměna médií a žurnalistiky v digitálním světě

  • Rozhovor s Čestmírem Strakatým a Filipem Titlbachem o budování důvěry, podcastové scéně, placeném obsahu a hranicích mezi novinářem a influencerem.

20 let lásky a nenávisti: Česká média a internet

  • Filip Rožánek z Lupa.cz přiblíží klíčové milníky ve vývoji českých médií a internetu, které ovlivnily tvorbu i konzumaci obsahu.

AI-driven marketing: Integrační platformy v hlavní roli 

  • Zdeněk Valuta z Elevaty.ai ukáže, jak AI mění procesy v marketingu – od tvorby vizuálů po celou strategii. Jaké dovednosti budou marketéři potřebovat?

Jak AI mění obsahový marketing: od vyhledávání po tvorbu obsahu

  • Tomáš Novák z Marketing Miner vysvětlí, jak AI mění způsoby vyhledávání, jeho vliv na trh a proč ChatGPT není ještě konkurencí pro Google. Zároveň ukáže, jak AI nástroje v praxi (ne)využívat při analýze klíčových slov.

Kdo to, proboha, napsal?!

  • Co má společného výběrčí mýta, koncipient, redaktor a SEO specialista? Martin Malý z Economie se zamyslí nad tím, jak moderní technologie, především AI, převrací mediální svět naruby.

Jak konzumujeme obsah na sociálních sítích v roce 2025?

  • Jaká je skladba formátů a co jsou hlavní změny a trendy v obsahu na sociálních sítích  ve světě i v ČR? Na to se zaměří Vojtěch Lambert z LCG New Media

Právo a realita show: Co říká zákon a co se opravdu děje?

  • Advokátka Petra Dolejšová nasvítí právně hraniční kauzy influencerů (a nejen těch), které hýbaly internetem, a odhalí jejich realitu.

Trendy, zkušenosti a příběhy českého online světa.V jeden den, na jednom místě – 4. listopadu v pražském Hotelu Duo.

Program a vstupenky najdete na stránkách konference CZECH INTERNET FORUM. Registrujte se do 30. června a chytněte si slevu za včasný nákup SUPER EARLY BIRD.

Partnerem konference je Sweet TV Group. Mediálními partnery jsou Marketing Journal a MediaGuru, produktovým partnerem je EasyEvent. Organizátory jsou Lupa.cz a TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.