Jak poznat kvalitní sluneční brýle

Při dlouhodobém vystavení slunečnímu záření bez ochrany hrozí očním strukturám poškození, což může vést k nejrůznějším problémům, které v nejhorší případě mohou končit oslepnutím. V dnešním článku se podíváme na jednotlivé faktory, které mohou pomoci odhalit, zda se jedná o pravé, kvalitní sluneční brýle nebo o padělky.

Materiál obrouček

Kvalitní sluneční brýle obvykle používají pevnější a trvanlivější materiály, jako je například polykarbonát, bezniklová ocel nebo acetát. Falešné brýle se často vyrábějí z levných plastů, které nevydrží při běžném nošení a používání. Chcete-li zjistit, z jakého materiálu jsou obroučky vyrobeny, podívejte se na vnitřní stranu postranice, kde by měl být uveden certifikát CE a zároveň stupeň ochrany.

Při kontrole slunečních brýlí se zaměřte také na kvalitu zpracování. Kvalitní brýle by měly mít přesné a pevné šroubování, stejně jako hladké a rovnoměrné spoje. Falešné brýle mohou vykazovat nedokonalosti, jako jsou nerovnoměrné švy, zbytky lepidla nebo špatně připevněné části.

Filtr ve slunečních sklech

Kvalitní sluneční brýle by měly mít filtr UV 400. Pokud najdete sluneční brýle s nižším nebo žádným UV filtrem, rozhodně je neberte. Tyto informace by měly být uvedeny na štítku nebo na vnitřní straně brýlí. Falešné brýle mohou mít pouze zbarvená skla, která neposkytují dostatečnou ochranu před UV zářením. Další faktor, který byste měli při výběru slunečních brýlí zvažovat, je stupeň tmavosti skel. Stupňů je dohromady 5 a uvádí stupeň zatmavení skel. Jednoduše řečeno, čím je stupeň vyšší, tím jsou skla tmavší a tím méně světla propouští.

Značky a logo

Sluneční brýle, které jsou kvalitní, obvykle mají výrobce a logo značky uvedené na vnější straně obrouček nebo na skle. Falešné brýle mohou mít logo nesprávně umístěné, špatně vytištěné nebo dokonce úplně chybějící. Je důležité si ověřit pravost značky a výrobce.

Oční studio ALeše Žejdla prodává pouze kvalitní a ověřené sluneční brýle, které vám vydrží po mnoho let. Váš zrak ochrání brýle značek Ray-Ban, Polaroid, Oakley a Porsche Design. Můžete vybírat zde: https://www.kontaktnicocky­levne.cz/slunecni-bryle-2/.

Komfort a pocit z nošení brýlí

Kvalitní sluneční brýle by měly být pohodlné na nošení, bez toho aniž by tlačily či dráždily kůži. Nosemky a koncovky brýlí by měly být dobře tvarované a plynule se přizpůsobit tvaru hlavy. Falešné brýle mohou být nepohodlné, špatně padnoucí nebo mít ostré hrany.

Autor: Freepik.com

Cena

I zde platí, že za kvalitu se vyplatí připlatit. Kvalitní sluneční brýle obvykle stojí více než levné padělky. Pokud jsou brýle podezřele levné, je pravděpodobné, že se jedná o falešný výrobek. Při výběru brýlí se neřiďte pouze cenou, ale také zohledněte ostatní faktory, jako je kvalita materiálů, zpracování a ochrana před UV zářením. Jen kvalitní sluneční brýle dokáží chránit váš zrak.

Rovněž nezanedbávejte prevenci svého zraku a navštivte optiku Oční Studio Aleše Žejdla, kde vám rádi poradí s výběrem slunečních brýlí, které nejen dobře vypadají, ale také poskytují skutečnou ochranu před UV zářením. Investujte do svého zdraví a pořiďte si sluneční brýle, které vám budou dlouhodobě sloužit a chránit váš zrak.