Jak nastavit ideální měsíční splátky hypotéky?

Nepřepalte začátek, připravte se i na horší časy

Momentálně se vám daří, příjmy

pokryjí veškeré vaše výdaje a ještě vám zbývá dost bokem. Takhle finančně dobře na tom už za rok nemusíte

být. Stačí, aby vám do života vstoupil nepříjemný úraz, který vám způsobí

trvalé následky a na hodně dlouho vás vyřadí z pracovního režimu, nebo aby

ve vaší firmě začali propouštět, a vy jste byli ti, kdo si vytáhnou černého

Petra, rázem příjmy klesnou.

Vypočítat si za pomoci hypoteční kalkulačky aktuální výši

splátek a další podmínky úvěru je tak sice skvělé, avšak nutné je pamatovat i

na budoucnost, a rozhodně si ji nemalovat na růžovo. Připustit si možnou finanční nepřízeň, která v případě

nepřipravenosti může vést k dalším dluhům, k exekuci a

k bankrotu.

Hypotéky se lze zbavit rychle i s nízkými splátkami

Zbavit se hypotéky co nejrychleji je snem mnohých, jenže úvěr na bydlení není to samé

co spotřebitelská půjčka, řada klientů ho splácí i desítky let. Pokud se

ale chcete dlouhé době splatnosti přeci jen vyhnout, není nutné riskovat

finanční potíže kvůli vysokým splátkám. A jak tedy na to?

Nastavte si

měsíční splátku, kterou hravě zvládnete i v případě nižších příjmů. Peníze, které

každý měsíc ušetříte a které jste chtěli dát do splácení, ukládejte bokem. Každý rok pak

využijte možnost mimořádné splátky, kdy lze splatit až 25 % z hypotéky.

Peníze spořte a vsaďte na mimořádné splátky

Nevydávejte

všechny peníze na splátky, raději spořte. Vyberte výhodný spořicí účet, na který si

ukládejte rozdíl mezi vámi plánovanou

vysokou splátkou a nakonec zvolenou nižší sumou. Vyzkoušíte si tak

v praxi, jak byste se s takto nastavenou hypotékou poprali, a zároveň

si ušetříte bezesné noci v případě, že se jeden měsíc naskytnou nenadálé

výdaje nebo vypadnou příjmy.

Spoření volte flexibilní a hlavně

likvidní, ať můžete peníze kdykoliv vybrat a použít na úhradu mimořádné

splátky. Ze zákona totiž máte právo

každý rok splatit 25 % z hypotéky, a to zcela zdarma bez žádných

poplatků, na konci fixačního období pak lze úvěr celý doplatit. Vhodnější je

proto peníze ukládat na běžný či spořicí účet než na stavební spoření či

termínovaný vklad.

Nepřepalte u hypotéky začátek,

raději si nastavte rozumnou výši splátek a peníze spořte. V kombinaci

s krátkou dobou splatnosti se pak můžete i s malou splátkou zbavit úvěru

klidně za rok.