Jak kuchyň zorganizovat správně a nápaditě zároveň?

Kuchyně patří mezi nejfrekventovanější místnosti

Stejně jako obývací pokoj i kuchyně je centrem dění. Neustále se tu někdo pohybuje a plete se vám pod nohy a ruce, chce si s vámi povídat nebo po vás něco potřebuje. Proč? Vždyť vy tady pracujete a snažíte se vykouzlit nějakou dobrotu. Odpověď je jednoduchá: Ideální kuchyně by měla být navržena tak, aby se v ní dalo nejen efektivně pracovat, ale zároveň si i povídat, aniž by se tyto činnosti navzájem rušily. Proto je dobré na tento fakt myslet už při jejím zařizování. Chceme, aby byla kuchyň nejen dokonalá, originální a co nejvíce odrážela naše představy, ale také aby měla přirozenou schopnost přitahovat pozornost a vytvářet atmosféru, kde se každý cítí vítán.

Kuchyňská linka je základ

Žádná kuchyně se neobejde bez kuchyňské linky. Tu si můžete vybrat ze sériově vyráběných linek, nebo si ji nechat vyrobit na míru. Sice si nejspíš něco málo připlatíte, na druhou stranu bude kuchyň respektovat vaše potřeby a představy, jednotlivé skříňky si uspořádáte tak, jak potřebujete. Kdo si s tím neví rady, tomu mohou pomoci specialisté na kuchyně, případně se můžete inspirovat kuchyňským trojúhelníkem, jehož vrcholy tvoří skladovací, mycí a varná zóna, mezi nimi je vždy pracovní plocha.

Víte, že nesmíte podcenit ani výšku pracovní plochy a umístění spotřebičů? Přece jen zdraví máme jen jedno a hrbit se nad stolem nebo se ohýbat do trouby není nic příjemného.

Autor: XXXLutz

Myslete na úložné prostory

Těch v kuchyni není nikdy dost. Nemusí ale jít jen o zásuvky nebo poličky, třeba takové nože se dají připevnit na magnetickou lištu, květináče s bylinkami postavit na parapet, pánvičky zavěsit na háčky na zeď apod. Záleží na stylu kuchyně a vašem vkusu.

Méně je někdy více

V kuchyni máme spoustu věcí, některé ale naprosto zbytečně. Proč by měly zabírat místo na kuchyňské lince nebo ve skříňce? Pusťte se do generálního úklidu a věci, které jste už dlouhé roky nepoužili, dejte pryč. Vsaďte na pár kvalitních nožů, jednu nebo dvě multifunkční pánve, sadu hrnců, které používáte, a pár misek. Co vám jen leží ve skříni, dejte pryč.

Vsaďte na nástěnné dekorace

V kuchyni se sice vaří a je tam docela vlhko, to ale neznamená, že na stěnách nesmí nic být. S ohledem na styl si vyberte, zda do moderní kuchyně zavěsíte vařečky, chňapku a cedník, nebo zasklený rámeček s plakátem.