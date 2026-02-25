Investice do robotizace a fúze vytvořily z knihkupectví LUXOR největší síť v ČR

Automatizace jako odpověď na tlak e-commerce
Jedním z klíčových pilířů transformace je modernizace logistického centra ve Stochově, kde Euromedia implementovala robotický systém AutoStore. Investice přesahující stovky milionů korun má zvýšit efektivitu skladování, zrychlit expedici objednávek a snížit chybovost.
Automatizace přichází v době, kdy se i knižní segment musí přizpůsobovat dynamice e-commerce. Roste podíl online objednávek, zkracují se očekávané dodací lhůty a zákazníci vyžadují dostupnost titulů napříč kanály. Moderní logistická infrastruktura tak přestává být konkurenční výhodou a stává se nezbytností. Robotizace umožňuje zvládnout vyšší objemy i sezónní výkyvy bez zásadního nárůstu nákladů.
Fúze mění strukturu trhu
Vedle technologické modernizace proběhla i zásadní konsolidace trhu. Euromedia dokončila fúzi se společností KNIHCENTRUM. Současně převzala část prodejen sítě KANZELSBERGER, včetně historického brněnského knihkupectví Barvič & Novotný.
Spojení nakladatelství, distribuce a maloobchodní sítě vytváří vertikálně integrovaný model, který pokrývá celý hodnotový řetězec. Euromedia tak cílí na zlepšování zákaznické zkušenosti, optimalizaci nákladů, a zvyšování dostupnosti titulů napříč regiony.
Z hlediska trhu jde o jeden z nejvýznamnějších strukturálních posunů posledních let. Konsolidace přichází v období rostoucích nákladů na energie, logistiku i nájemné, kdy se menší hráči potýkají s tlakem na marže.
LUXOR jako největší síť knihkupectví podle počtu poboček
Po dokončených akvizicích provozuje LUXOR více než 70 kamenných prodejen, což z něj činí největší knihkupeckou síť v České republice podle počtu poboček. Rozšíření regionálního pokrytí v 50 městech po celé České republice má posílit dostupnost knih mimo hlavní města a stabilizovat maloobchodní segment.
LUXOR zároveň postupně mění koncept prodejen směrem k zážitkovému modelu. Vedle klasického prodeje nabízí autorská čtení, kulturní akce a komunitní programy, čímž reaguje na proměnu role kamenného retailu v digitální éře.
Knižní klub se stal součástí knihkupectví LUXOR a klade důraz na loajalitu
Součástí restrukturalizace je i integrace Knižního klubu pod značku LUXOR. Věrnostní program, který má stovky tisíc členů, nově funguje napříč celou sítí i online prodejem. Pro zákazníky je tak dostupnější, výrazně se zjednodušil princip fungování a je modernější.
Členové mohou i nadále využívat klubové ceny se slevou až 20 % na prodejnách, na e-shopu i v mobilní aplikaci. Integrace umožňuje centralizovanou práci se zákaznickými daty a posiluje loajalitu v prostředí rostoucí konkurence.
Z obchodního hlediska jde o krok směrem k silnějšímu omnichannel modelu, kde se propojují kamenné prodejny, e-shop i digitální obsah.
Digitalizace a rozšířené platební metody
Euromedia rozvíjí také digitální segment a zdokonalují jejich mobilní aplikaci, která má stále rostoucí počet uživatelů. Aplikace MŮJ LUXOR propojuje věrnostní program, e-shop a nabídku audioknih a e-knih. Digitální formáty podle firmy dlouhodobě rostou a představují doplňkový pilíř příjmů.
LUXOR zároveň rozšířil nabídku platebních metod. Vedle hotovosti a karet umožňuje platby prostřednictvím Apple Pay, Google Pay, ale také odložených platebních služeb Skip Pay, Twisto Pay či MúzaPay. Přijímá rovněž zaměstnanecké benefity Benefit Plus, eBenefit, Edenred a Pluxee.
Cílem je odstranit bariéry nákupu a zvýšit konverzi v online i offline prostředí.
Směřování k plně integrovanému modelu
Euromedia Group se tak profiluje jako nejkomplexnější subjekt českého knižního trhu. Spojení nakladatelské činnosti, distribuce, moderní logistiky a rozsáhlé maloobchodní sítě vytváří silnou infrastrukturu, která může dlouhodobě stabilizovat segment.
Vývoj naznačuje, že i tradiční odvětví, jako je knižní trh, se bez technologických investic a konsolidace neobejdou. Model, který Euromedia buduje, odpovídá trendům známým z jiných retailových segmentů – důraz na efektivitu, práci s daty a propojení všech prodejních kanálů.