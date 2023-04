Holicí strojky a zastřihovače inspirované potřebami mužů

Hustší porost na bradě, větší mezery a jemnější vousy na krku. A o tvářích nemluvě, tam si vousy mnohdy rostou v různé hustotě a různým směrem. S tím vším si poradí pánské holicí strojky Braun, které jsou vyráběné přesně v duchu pravidel tzv. dobrého designu, který razil už slavný designér této značky Dieter Rams. Zahrnují například důraz na dlouhou životnost produktů, propracování do detailu nebo funkčnost a zároveň estetičnost.

Nejnovější holicí strojky, čili Braun Series 7 a Braun Series 9 Pro, jsou totiž vybaveny technologií AutoSense, která snímá vousy až 13krát za vteřinu a automaticky přizpůsobuje výkon strojku oblasti, kde se zrovna holíte. Díky tomu dosáhnete dokonalého a účinného oholení jakkoli dlouhého strniště bez tahání nebo dokonce vytrhávání vousů a následného podráždění pleti.

Hladká tvář bez jediného vousu s Braun Series 7

Holicí strojek Braun Series 7 je vybavený hlavicí 360° Flex, která se přizpůsobí konturám obličeje, a vy tak dosáhnete ještě hladšího oholení, a to i na obtížně dostupných místech, jako je krk nebo brada. Tento strojek je také vybavený technologií AutoSense, takže mu neunikne ani ten nejtvrdší vous na tom nejukrytějším místě. Zakoupíte na alza.cz.

Pro opravdové fajnšmekry a cestovatele – Braun Series 9 Pro

Nejnovější holicí strojek Braun Series 9 Pro holí vousy, které rostou i pod nižším úhlem, než je obvyklé. Technologie AutoSense si poradí s různou hustotou vousů, takže ani hustě zarostlá místa nemusíte holit opakovaně. Některé modely holicího strojku Braun Series 9 Pro jsou nyní vybavené i pouzdrem PowerCase, které funguje jako taková power banka – můžete si díky němu holicí strojek snadno dobít i bez elektrické zásuvky. Díky tomu dosáhnete hladkého oholení i na cestách. Ve spojení s pouzdrem PowerCase nabízí holicí strojek Braun Series 9 Pro až 6 týdnů perfektního oholení bez nabíjení z elektrické sítě. Troufnout si s ním můžete na jednodenní, třídenní nebo dokonce sedmidenní strniště. Vybírejte na alza.cz.

Hladká tvář je hotová. A co tělo?

Hladkou tvář už bychom měli, ale co s chloupky na těle? I tam jsou preference mužů (a jejich partnerek) a hustota porostu různé. I na to má Braun řešení – multifunkční zastřihovač Braun MGK7, což je všestranná sada pro péči o tělo – ať už si udržujete chloupkové strniště nebo se upravujete dohladka, na hrudi, zádech i na citlivých intimních partiích těla, s touhle sadou to zvládnete. S bohatým příslušenstvím pro různorodý styling se se zastřihovačem Braun Styling MGK7 nezaleknete žádné výzvy. Je ještě ostřejší, rychlejší a účinnější než předchozí řady zastřihovačů. Nabízí např. alza.cz.

Z Ramsových pravidel dobrého designu vychází i nová záruka Braun prodloužená až na 5 let. Spotřebitelé si ji můžou aktivovat na portálu https://www.braun.cz/cs-cz/warranty-extension.