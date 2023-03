Férová docházka rozpoznáním tváře. Fingera mění způsob příchodu do práce

Ještě deset let zpátky se s biometrickým ověřováním identity dalo nejčastěji setkat ve filmech se špionážní tématikou. Dnes se otiskem prstu nebo skenem obličeje dá potvrdit online platba, odemknout všemožná zařízení nebo si třeba nechat zkontrolovat identitu na letišti. Biometrické technologie se staly běžnou součástí každodenního života, což svědčí o tom, že počáteční obavy uživatelů o bezpečnost a soukromí už byly dávno překonány. Nepochybně k tomu přispělo i pohodlí a rychlost, k nimž technologie dospěla. Ověření identity je otázkou maximálně pár vteřin a není k němu potřeba ani si pamatovat speciální kódy či hesla, ani u sebe nosit čip nebo kartičku.

Plastovým kartičkám odzvonilo

Kde se biometrické čtení ovšem dosud příliš neuchytilo, je kontrola přístupu na pracoviště. A právě to chce změnit Fingera – komplexní systém pro správu zaměstnanecké docházky vyvinutý společností Innovatrics, která v oblasti biometrie patří ke světové špičce. „Věříme, že biometrické ověření bude do několika let běžný standard i při příchodu do práce. Vnímáme to na poptávce, kdy nás oslovuje čím dál více firem, a to od malých podniků až po provozy s tisícovkami zaměstnanců,“ doplňuje Petr Ducháček, regionální manažer Fingera pro ČR.

V současnosti nejrozšířenějším způsobem, jak se přístup na pracoviště kontroluje, jsou čipové karty. Ty však nejsou ideálním řešením hned z několika důvodů. Především při jejich použití nedochází k ověření identity držitele, a tak si zaměstnanci kartičky často navzájem půjčují nebo jimi vpouští návštěvníky. Firmy tak nemají kontrolu ani nad tím, kdo se na pracovišti pohybuje, ani nad tím, kolik času zde pracovníci tráví.

Za čtečkami karet pak často stojí zastaralé systémy, jež zatěžují organizační personál zbytečnou administrativou. A pohodlné řešení to není ani pro zaměstnance, jelikož kartičku je třeba mít neustále při sobě a když dojde k její ztrátě, zbytečně to komplikuje život oběma stranám. Fingera žádné další médium nevyžaduje – zaměstnancům umožní identitu ověřit skenem prstu, celé ruky nebo obličeje. Přístupový systém také umožňuje rozdělit pracoviště na různé zóny a zajistit tak, že se například zaměstnanci bez příslušných bezpečnostních školení nedostanou na výrobní plochu.

Efektivnější a bezpečnější pracoviště

Veškerá data Fingera ukládá do přehledného a automatizovaném systému, který je přístupný nejen na počítači, ale i prostřednictvím mobilní aplikace pro Android i iOS. Zaměstnanci v ní pohodlně najdou přehled o čase stráveném v práci, množství přesčasů nebo čerpání dovolené, zatímco administrativní pracovníci nemusí trávit dlouhé hodiny vyhodnocováním dat z papírové nebo zastaralé elektronické evidence. Fingera umožní efektivněji využívat nejen čas zaměstnanců HR, ale i všech ostatních. Spolehlivá a přehledná data o času stráveném na pracovišti totiž firmám umožní lépe rozdělovat kapacity pracovníků, a snížit tak své provozní výdaje.

Fingeru v současné době využívá již řada společností, včetně například internetového obchodu Košík.cz nebo stavební společnosti Ismont s více než 400 zaměstnanci. Cenová politika je nicméně nastavena vstřícně i pro malé firmy, a stejně tak hardware potřebný ke čtení biometrických údajů si každá společnost může poskládat přesně podle svých potřeb. Všechny možnosti a řešení si můžete prohlédnout na www.fingera.cz.