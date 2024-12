EqSA slaví 15 let špičkové odbornosti a precizních znaleckých služeb

„Začínali jsme jako malý tým s velkými ambicemi a jasnou vizí – poskytovat klientům služby nejvyšší kvality. Dnes jsme pyšní na to, kam jsme se posunuli. Navzdory silné konkurenci jsme věděli, že precizní práce a orientace na potřeby klientů nás posunou na nejvyšší úroveň,“ vzpomíná Oxana Šnajberg. Právě tato vize vedla k vytvoření kanceláře, která je nejen odborným garantem, ale také důvěryhodným partnerem pro široké spektrum klientů.

Významné projekty a milníky

Každý rok přinesl EqSA nové výzvy i příležitosti, ať už v podobě legislativních změn nebo spolupráce s významnými advokátními kancelářemi, developery a českými i zahraničními holdingy.

Během 15 let existence EqSA zpracovala přes 6 000 znaleckých posudků. Mezi významné projekty patřilo například oceňování portfolia padlých finančních institucí v letech 2014–2016, včetně Metropolitního spořitelního družstva, WPB Capital spořitelního družstva a česko-ruské ERB Bank. Největší profesní výzvou pak bylo vypracování znaleckého posudku pro insolvenční řízení investiční skupiny Arca Investments, a.s., na přelomu let 2021 a 2022. Tato insolvence, jeden z největších bankrotů v česko-slovenském prostoru, přinesla dosud nejrozsáhlejší znalecký posudek v historii insolvenčních řízení v České republice.

Odbornost a nezávislost jako klíčové hodnoty

Dnes EqSA nabízí široké spektrum znaleckých služeb, od oceňování jednotlivých aktiv, jako jsou nemovitosti a nehmotný majetek, přes komplexní ocenění podniků až po zpracování těch nejkomplikovanějších insolvenčních posudků. Vysoký standard kvality, který nás již od počátku definuje, a důsledná nezávislost jsou pilíři naší práce.

„Naším největším bohatstvím je tým špičkových odborníků, kteří díky své erudici, zkušenostem a odhodlání dokáží přinášet řešení i v těch nejnáročnějších situacích. Jejich práce je zárukou kvality, na kterou se naši klienti mohou vždy spolehnout,“ dodává Oxana Šnajberg.



Autor: Ing. Oxana Šnajberg

Pohled do budoucna

EqSA děkuje všem klientům, partnerům a zaměstnancům, kteří byli součástí její cesty. S odhodláním se díváme do dalších let, připraveni čelit novým výzvám a neustále inovovat naše služby, aby i nadále přinášely klientům přidanou hodnotu.

Těšíme se na dalších 15 let precizní práce, odbornosti a spolupráce!