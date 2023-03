Employer branding, ESOP nebo agilita. Jaké trendy hýbou HR?

Další ročník konference HR ®Evoluce otevře zásadní témataz oblasti lidských zdrojů. Přijďte si poslechnout nové trendy z HR a během networkingu sdílejte své vlastní zkušenosti. Konference proběhne 13. dubna v příjemném prostředí Hotelu Jalta v Praze.

NA JAKÁ TÉMATA SE MŮŽETE TĚŠIT?

Aktuální trendy v oblasti lidského kapitálu – jak uvažují a jak se chovají zaměstnanci a lidé na trhu práce

Jak zvládnout řízení firmy i nábor nových lidí v době krize

Sociální sítě pro nábor a HR

Autentický leadership a agilita

Jak dlouhodobě zvýšit vnitřní motivaci zaměstnanců a dosáhnout excelentní employee experience

Vytváření dynamické kultury v hybridním a virtuálním prostředí

Správné nastavení zaměstnaneckých motivačních plánů

Péče o psychické zdraví a podpora pohybových aktivit zaměstnanců

Jak skloubit zavádění moderních nástrojů a technologií s potřebami lidí ve firmě

Inspirativní přednášky si připraví profesionálové ze společností Deloitte, eLegal, Hedepy, MATTEL, Notino, Tymbe, Welcome to the Jungle, Pal Fire Capital, UOL Účetnictví, Welcome to the Jungle a další.

VYBÍRÁME Z PROGRAMU:

Od zdrojů k péči o kolegy aneb jak se v Notinu mění mindset

Jiří Havel se podělí o praktické zkušenosti, jak ve společnosti Notino měnili strukturu, cíle a přístup HR týmu a nastavovali společnou vizi a cestu. Dozvíme se, jak jeho tým zjišťoval, co si kolegové přejí a jak vyřešili způsob a formu komunikace. Závěrem nám prozradí, jaký dopad měly novinky na nastavení firemní kultury a employer brandingu.

ESOP hýbe HR světem – jak funguje a jak ho správně nastavit?

Zaměstnanecké motivační plány (Employee Stock Option Plan) využívá stále více firem napříč sektory pro své zaměstnance a spolupracovníky. Jak ale takový plán správně nastavit, aby na něm “vydělaly“ obě strany? Prozradí Matěj Sýkora z advokátní kanceláře eLegal.

Autentický leadership a agilita

Lenka Helena Koenigsmark ze společnosti Mattel bude hovořit o autentickém leadershipu, o tom, jak vytvořit psychologicky bezpečné místo, inspirovat ostatní a neztratit sám sebe v dnešní flexibilní době. Zaměří se také na problematiku mužských a ženských předsudků na pracovišti.

Sociální sítě pro nábor a HR

Jana Jáčová, ředitelka a majitelka UOL Účetnictví, se nebojí propagovat svoji firmu na sociálních sítích LinkedInem počínaje a Instagramem konče. Vysvětlí, v čem tkví úspěch krátkých videí. Dozvíme se například, jak může tento content pomoci při náboru nových zaměstnanců.

Vytváření dynamické kultury v hybridním a virtuálním prostředí

Jan Kvapil, colleague experience manager, představí tipy, jak vytvářet skvělou zaměstnaneckou zkušenost, která se odrazí ve výsledcích hodnocení spokojenosti zaměstnanců. Dále nám prozradí, jak zajistit ve firmě pro-růstové prostředí, které vede k inovacím i skvělým výsledkům. A to vše v týmech, které spolupracující zejména virtuálně nebo hybridně.

Online psychická podpora pro zaměstnance v praxi

Wellbeing, psychologické bezpečí a duševní zdraví jsou buzz words, které se v HR prostředí firemních benefitů skloňují od covidové doby velmi často. Co to ale ve skutečnosti znamená? Jak online psychoterapii jako benefit vnímají zaměstnanci? Jaká je v praxi využitelnost a co se při implementaci pro desítky tisíc zaměstnanců naučili ve společnosti Hedepy představí Lukáš Krčil.

Kompletní program se všemi podrobnými anotacemi přednášek najdete na webu. Prostřednictvím medailonkůse můžete seznámit také s letošními řečníky a řečnicemi. Registrační formulář najdete zde.

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE:

Konference HR ®Evoluce 2023

Kdy: 13. dubna 2023 od 9:00

Kde: Jalta Boutique Hotel na Václavském náměstí v Praze