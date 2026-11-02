EET 2.0 se vrací. Jak se připravit a modernizovat podnikání

Elektronická evidence tržeb začne fungovat od 1. ledna 2027. Pro podnikatele to znamená nutnost ověřit, zda jejich současná pokladna, platební terminál nebo aplikace bude EET 2.0 podporovat. Pokud bude potřeba systém změnit, může být výhodnější zvolit řešení, které vedle evidence tržeb pokryje i další části každodenního provozu.
Právě takové funkce propojuje Genius od Global Payments. V jednom systému spojuje pokladní a platební funkce se správou zásob a přehledem prodejů. Podnikatel může přijímat platby kartou, hotově i poukázkami, upravovat ceny a slevy nebo sledovat, co a jak se prodává. Díky cloudovému zázemí lze z jednoho místa spravovat také více provozoven.
Malý podnik. Velké možnosti.
Menší podnikatel zpravidla nemá vlastní IT oddělení ani člověka, který by se staral pouze o technologie a administrativu. O to důležitější je jednoduché řešení, které zvládne více činností na jednom místě. Moderní technologie dnes navíc zpřístupňují i menším firmám nástroje pro řízení prodeje, zásob nebo více provozoven, které byly dříve typické především pro větší hráče.
„EET se dotkne velkého množství menších podnikatelů, kteří ale nemají vlastní IT oddělení a pro které je důležité zvládnout novou povinnost jednoduše a včas. Podle výzkumu hraje při výběru technologií hlavní roli nejen cena, ale i jednoduchost. Naším cílem je dát i malým podnikatelům stejné technologické možnosti, jaké mají velcí hráči. Jak pro zvládnutí EET, tak pro každodenní provoz,“ říká Miloš Toman, generální ředitel Global Payments pro Českou republiku.
Přípravu více než polovina podnikatelů zatím odkládá
O návratu EET už slyšelo 94 % podnikatelů, ale pouze 48 % těch, kteří o něm vědí, má podle vlastního hodnocení dostatek informací o nových povinnostech. Více než polovina (56 %) se zatím nezačala nijak připravovat.
Evidence se bude týkat kontaktních plateb uskutečněných při osobním kontaktu se zákazníkem nebo přímo v provozovně. Typicky půjde o hotovost, platby kartou nebo QR kódem zaplacené na místě. Pokud zákazník například obdrží fakturu a až později ji uhradí běžným bankovním převodem na dálku, taková platba se evidovat nebude. Rozhodující tedy není samotné vystavení faktury, ale způsob, jakým zákazník skutečně zaplatí.
Nejste si jistí, jestli se vás nové EET bude týkat? Zjistěte to pomocí krátkého dotazníku.
Co si nyní ověřit
Pokud už podnikatel používá pokladnu, platební terminál nebo jiný systém, měl by se nejprve obrátit na jeho dodavatele.
Vyplatí se ověřit především:
- zda současné řešení bude podporovat EET 2.0,
- zda bude stačit aktualizace softwaru,
- kdy bude aktualizace dostupná,
- jak bude probíhat nastavení EET,
- jak se do řešení nahraje potřebný certifikát.
Pokud současné řešení EET 2.0 podporovat nebude, je vhodné při výběru náhrady zohlednit nejen samotnou evidenci tržeb, ale také jednoduchost obsluhy, další funkce a to, zda řešení odpovídá způsobu podnikání.
Administrativu vyřešíte přes DIS+
Od 1. listopadu 2026 mají být funkce EET dostupné v Daňové informační schránce plus (DIS+) na portálu MOJE daně. Podnikatel se zde nejprve registruje k EET a nahlásí evidenční jednotky. Může jít například o kamennou provozovnu, stánek nebo jiné prostředí, prostřednictvím kterého přijímá evidované tržby.
Následně bude potřeba vygenerovat pokladní certifikát a nahrát jej do používaného řešení. Před první evidovanou tržbou je vhodné systém nastavit a otestovat, včetně správného nastavení certifikátu, evidenční jednotky a odesílání potřebných údajů.
Jednotlivé tržby pak podnikatel nebude ručně přepisovat do portálu MOJE daně. U kompatibilního a správně nastaveného řešení budou potřebné údaje Finanční správě odesílány elektronicky. Ani krátkodobý výpadek internetu nemusí znamenat zastavení prodeje. Pokud se údaje nepodaří odeslat, počítá se s jejich dodatečným odesláním nejpozději do 48 hodin od uskutečnění tržby.
Platby kartou jako obchodní příležitost
Příprava na EET je zároveň vhodnou chvílí podívat se na platební možnosti, které podnikatel zákazníkům nabízí. Podle aktuálního průzkumu Visa a Global Payments 62 % podnikatelů přijímajících karty uvádí, že je jejich zákazníci vyžadují. Každý třetí podnikatel přijímající karty (33 %) zároveň uvedl, že se mu po jejich zavedení zvýšily tržby. Téměř třetina říká, že jim možnost platby kartou přivádí nové zákazníky.
„Z dat vidíme, že možnost platit kartou dnes zákazníci od obchodníků stále častěji očekávají. Vedle pohodlí ale hraje důležitou roli také důvěra. Více než polovina Čechů říká, že na ně kamenná prodejna s logem Visa působí důvěryhodněji. Přijímání digitálních plateb tak není jen otázkou způsobu placení, ale může ovlivnit i celkovou zkušenost a vnímání obchodu zákazníkem,“ říká Josef Kunčar, ředitel divize akceptační sítě Visa pro CEE.
Více informací o EET 2.0 a možnostech přípravy najdete na stránkách Global Payments.
Zdroj dat: Výzkum společností Visa a Global Payments realizovaný agenturou Response Now ve dnech 23.–30. září 2026 mezi 501 podnikateli, živnostníky, OSVČ a zaměstnanci rozhodujícími o správě pokladních systémů ve firmách do 249 zaměstnanců, kteří přijímají kontaktní platby.