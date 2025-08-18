Nově je možné DPS absolvovat v podobě profesní kvalifikace – moderní a přístupné formy vzdělávání, která reflektuje aktuální potřeby českého školství i samotných uchazečů o práci ve vzdělávací sféře.
DPS v odborných předmětech je určeno například pro odborníky z oblasti techniky, zdravotnictví, ekonomie, práva nebo umění, kteří se chtějí uplatnit na středních školách, odborných učilištích nebo v rámci dalšího profesního vzdělávání. Klasický model dvouletého studia je v této formě nahrazen zrychleným, avšak plnohodnotným vzdělávacím programem, který lze dokončit v rámci jednoho semestru. Výuka je postavena na kombinaci online výuky, samostudia a přímé podpory zkušených lektorů prostřednictvím konzultací.
Evropská Akademie vzdělávání nabízí tento program jako akreditovanou profesní kvalifikaci, která plně odpovídá požadavkům stanoveným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Absolventi získávají potřebné kompetence v oblasti pedagogiky, psychologie, didaktiky a obecné přípravy na učitelskou profesi. Důraz je kladen na aplikovatelnost znalostí do praxe a na porozumění pedagogickému procesu v současném školním prostředí.
Velkou výhodou tohoto studia je vysoká míra flexibility. Studující mají k dispozici video přednášky, které mohou sledovat v libovolném čase, a dále interní studijní materiály a učebnice připravené lektorským týmem Evropské Akademie. Osobní konzultace umožňují prohloubení znalostí i řešení konkrétních otázek souvisejících s profesním zaměřením jednotlivých účastníků.
Tento způsob vzdělávání je ideální pro aktivní odborníky, kteří potřebují skloubit profesní závazky se studiem. DPS jako profesní kvalifikace představuje cestu, jak rychle, efektivně a kvalitně získat pedagogickou způsobilost a otevřít si dveře k profesi učitele odborných předmětů. Evropská akademie vzdělávání tímto programem reaguje na rostoucí poptávku po kvalifikovaných učitelích z praxe a zároveň nabízí studium přizpůsobené potřebám dnešního uchazeče – odborné, moderní a dostupné.