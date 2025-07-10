Dejte šanci svým oblíbeným internetovým projektům vyhrát v anketě Křišťálová Lupa 2025!

Jak na to? Do 17. srpna vyplňte online formulář ankety Křišťálová Lupa a dejte vědět, co vás na internetu baví. Projekty s největším množstvím hlasů postoupí do finále, kde o jejich vítězství rozhodnou od 23. září do 30. října uživatelé a odborná porota.
Nominační a hlasovací kategorie zahrnují širokou škálu témat – od e-commerce a online videí až po influencery. Odborná porota přidá k těmto kategoriím i „Projekt roku“, „Osobnost roku“ a další prestižní ocenění, která udělají z vítězů skutečné hvězdy českého internetu.
Kategorie pro veřejnost:
- Internetové obchodování
- Nástroje a služby
- Online video
- Podcast roku
- Zájmové weby
- Zpravodajství a publicistika
- Influencer
Kategorie pro odbornou porotu:
- Projekt roku
- Osobnost roku
- Globální projekty českých tvůrců
- Marketingová, obsahová a e-commerce inspirace
- Veřejně prospěšná služba
- Anticena
- Hvězda
Tak neváhejte, třeba právě váš oblíbený podcast nebo služba může získat titul nejlepšího projektu na českém internetu.
Anketu Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet Info. Hlavním partnerem ankety je společnost T-Mobile, partnerem kategorie je IceWarp. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize, dalšími jsou pak servery Cnews.cz, Euro.cz, Marketing Journal a MediaGuru.cz.