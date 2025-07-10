Menu Zavřít

Dejte šanci svým oblíbeným internetovým projektům vyhrát v anketě Křišťálová Lupa 2025!

Komerční sdělení 10. 7. 2025
Internet Info
Autor: Internet Info

Nominujte skvělé weby, aplikace, služby nebo osobnosti a pomozte jim získat zaslouženou pozornost. Stačí přihlásit své favority, kteří se stanou součástí jubilejního 20. ročníku ankety Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu. 

Jak na to? Do 17. srpna vyplňte online formulář ankety Křišťálová Lupa a dejte vědět, co vás na internetu baví. Projekty s největším množstvím hlasů postoupí do finále, kde o jejich vítězství rozhodnou od 23. září do 30. října uživatelé a odborná porota.

Nominační a hlasovací kategorie zahrnují širokou škálu témat – od e-commerce a online videí až po influencery. Odborná porota přidá k těmto kategoriím i „Projekt roku“, „Osobnost roku“ a další prestižní ocenění, která udělají z vítězů skutečné hvězdy českého internetu.

Kategorie pro veřejnost:

  • Internetové obchodování
  • Nástroje a služby
  • Online video
  • Podcast roku
  • Zájmové weby
  • Zpravodajství a publicistika
  • Influencer

Kategorie pro odbornou porotu:

  • Projekt roku
  • Osobnost roku
  • Globální projekty českých tvůrců
  • Marketingová, obsahová a e-commerce inspirace
  • Veřejně prospěšná služba
  • Anticena
  • Hvězda

Tak neváhejte, třeba právě váš oblíbený podcast nebo služba může získat titul nejlepšího projektu na českém internetu.

Anketu Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet Info. Hlavním partnerem ankety je společnost T-Mobile, partnerem kategorie je IceWarp. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize, dalšími jsou pak servery Cnews.cz, Euro.cz, Marketing Journal a MediaGuru.cz.