Dejte o sobě vědět: Evropská cena pro inovátorky přijímá přihlášky

Projekt Evropská cena pro inovátorky 2026/European Prize for Women Innovators 2026 podporuje ženy-podnikatelky, jejichž kreativní inovace mají reálný dopad na společnost. Ať už jde o boj proti změně klimatu, zlepšení zdravotní péče, nebo třeba přetváření digitální ekonomiky. Každoročně se o toto ocenění uchází přes 200 kandidátek. V aktuálním ročníku bude uděleno celkem devět cen ve třech kategoriích, přičemž hlavní cena dosahuje právě zmíněných 100 000 EUR. Projekt společně organizují Evropská rada pro inovace (EIC) a Evropský institut pro inovace a technologie (EIT).
V jakých kategoriích se soutěží:
- EIC Women Innovators: Tato kategorie je otevřena zakladatelkám a spoluzakladatelkám firem z EU a přidružených zemí. Tři nejlépe hodnocené uchazečky získají ceny v hodnotách 100 000 EUR, 70 000 EUR a 50 000 EUR.
- EIC Rising Innovators: Kategorie podporuje nadějné inovátorky ve věku do 35 let. Připraveny pro ně má tři ceny ve výši 50 000 EUR, 30 000 EUR a 20 000 EUR.
- EIT Women Leadership: Oceňuje ženy přímo napojené na komunitu EIT. I zde jsou udělovány tři ceny v hodnotě 50 000 EUR, 30 000 EUR a 20 000 EUR.
Soutěž, která má smysl
Projekt ukazuje klíčovou roli žen v inovacích
, a ty nejlepší na jejich cestě podporuje finančně. Iniciativa EIT a EIC inspiruje dívky a ženy po celém světě, pomáhá bořit stále přetrvávající systémové bariéry a podporuje ženy v jejich podnikatelských aktivitách. Projekt tedy není jen o finanční odměně. Je to šance zviditelnit se a získat uznání na celoevropské úrovni.
Jak se přihlásit?
Pokud máte kreativní nápad, který posouvá svět kupředu – ať už v oblasti technologií, zdravotnictví nebo třeba udržitelnosti, přihlaste se! Stačí si vybrat jednu ze tří kategorií a podat přihlášku přes portál Funding & Tender Opportunities.
Podání přihlášky: Funding & Tender Opportunities
Uzávěrka přihlášek: 25. září 2025, 17:00
Pro více informací: European Prize for Women Innovators powered by EIC & EIT
Máte konkrétní dotazy? Kontaktujte nás:
Women Innovators a Rising Innovators: EISMEA-WIP@ec.europa.eu
EIT Women Leadership: eit-awards@eit.europa.eu
Buďte součástí ročníku 2026. Dejte vědět celé Evropě o vaší podnikatelské cestě a inovacích, za kterými stojíte!