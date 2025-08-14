Menu Zavřít

Dejte o sobě vědět: Evropská cena pro inovátorky přijímá přihlášky

Komerční sdělení Dnes
AC&C
Autor: AC&C

Chcete získat prestižní ocenění Evropská cena pro inovátorky 2026 a k tomu až 100 000 EUR?Přihlaste se!

Projekt Evropská cena pro inovátorky 2026/European Prize for Women Innovators 2026 podporuje ženy-podnikatelky, jejichž kreativní inovace mají reálný dopad na společnost. Ať už jde o boj proti změně klimatu, zlepšení zdravotní péče, nebo třeba přetváření digitální ekonomiky. Každoročně se o toto ocenění uchází přes 200 kandidátek. V aktuálním ročníku bude uděleno celkem devět cen ve třech kategoriích, přičemž hlavní cena dosahuje právě zmíněných 100 000 EUR. Projekt společně organizují Evropská rada pro inovace (EIC) a Evropský institut pro inovace a technologie (EIT).

V jakých kategoriích se soutěží:

  • EIC Women Innovators: Tato kategorie je otevřena zakladatelkám a spoluzakladatelkám firem z EU a přidružených zemí. Tři nejlépe hodnocené uchazečky získají ceny v hodnotách 100 000 EUR, 70 000 EUR a 50 000 EUR.
  • EIC Rising Innovators: Kategorie podporuje nadějné inovátorky ve věku do 35 let. Připraveny pro ně má tři ceny ve výši 50 000 EUR, 30 000 EUR a 20 000 EUR.
  • EIT Women Leadership: Oceňuje ženy přímo napojené na komunitu EIT. I zde jsou udělovány tři ceny v hodnotě 50 000 EUR, 30 000 EUR a 20 000 EUR.

Soutěž, která má smysl

Projekt ukazuje klíčovou roli žen v inovacích, a ty nejlepší na jejich cestě podporuje finančně. Iniciativa EIT a EIC inspiruje dívky a ženy po celém světě, pomáhá bořit stále přetrvávající systémové bariéry a podporuje ženy v jejich podnikatelských aktivitách. Projekt tedy není jen o finanční odměně. Je to šance zviditelnit se a získat uznání na celoevropské úrovni.

Jak se přihlásit?

Pokud máte kreativní nápad, který posouvá svět kupředu – ať už v oblasti technologií, zdravotnictví nebo třeba udržitelnosti, přihlaste se! Stačí si vybrat jednu ze tří kategorií a podat přihlášku přes portál Funding & Tender Opportunities.

Podání přihlášky: Funding & Tender Opportunities

Uzávěrka přihlášek: 25. září 2025, 17:00

Pro více informací: European Prize for Women Innovators powered by EIC & EIT

Máte konkrétní dotazy? Kontaktujte nás:

Women Innovators a Rising Innovators: EISMEA-WIP@ec.europa.eu

EIT Women Leadership: eit-awards@eit.europa.eu

Buďte součástí ročníku 2026. Dejte vědět celé Evropě o vaší podnikatelské cestě a inovacích, za kterými stojíte!