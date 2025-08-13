cre8: Patnáct let růstu a inovací na trhu interiérového vybavení

Za patnáct let své existence vyrostla společnost cre8 z ambiciózního projektu v klíčového hráče na trhu interiérového designu a vybavování kancelářských, komerčních i rezidenčních prostor. Významným milníkem v historii firmy byl rok 2024, kdy cre8 dosáhla historicky nejvyššího obratu více než 410 milionů korun. Stabilní růst, silná partnerská síť a důraz na kvalitu a inovace potvrzují, že firma dlouhodobě správně čte potřeby trhu.
Od partnerství k důvěře
Za úspěchem cre8 stojí zakladatelé Jan Bastař a Michal Havrda, jejichž vizí bylo přinášet na český a slovenský trh produkty, které odpovídají světovým trendům: funkčně, esteticky i technologicky. Klíčovým faktorem se stala schopnost navazovat exkluzivní partnerství s globálními lídry v oboru.
Cre8 je dnes certifikovaným partnerem společnosti MillerKnoll, největšího světového výrobce kancelářského nábytku, pod jehož hlavičku spadají renomované značky jako Herman Miller, Knoll, HAY, Muuto, NaughtOne či CBS.
„Základem našeho přístupu je respekt: ke každému projektu i každému klientovi. Ať už se jedná o mezinárodní korporaci, nebo menší firmu, každý klient si zaslouží stejnou úroveň péče,“ vysvětluje Jan Bastař. Dodává však, že za úspěchem firmy nestojí pouze silná strategie a partnerství: „To nejdůležitější je tým – stabilní, skvělí kolegové, na které je spoleh. Bez nich bychom dnes nebyli tam, kde jsme.“
Flexibilita, která se proměnila v konkurenční výhodu
Dynamický vývoj pracovního prostředí v posledních letech, zejména vlivem pandemie, cre8 aktivně reflektoval. V roce 2019 spustil e-shop cre8shop.cz, zaměřený na podporu kvalitního a ergonomického zázemí pro home office. V portfoliu nechybí ani gamingové židle pro hráče nebo designové bytové doplňky značek HAY a Muuto.
Firma zároveň dlouhodobě akcentuje ergonomii jako klíčový aspekt každého pracovního prostoru. Spolupracuje s influencery a odborníky, kteří pomáhají šířit osvětu v této oblasti. Tím se cre8 nejen přizpůsobuje novým potřebám trhu, ale aktivně jej spoluutváří.
Inovace s přidanou hodnotou
Jedním z pilířů strategického směřování cre8 je také důraz na akustický komfort v kancelářském prostředí. Již od svého založení firma spolupracuje s belgickou značkou BuzziSpace. V roce 2012 navíc jako první ve střední a východní Evropě uvedla na trh akustické budky značky Framery, které dnes patří mezi globální lídry v oblasti akustických řešení.
Tento přístup potvrzuje schopnost firmy nejen sledovat, ale i aktivně zavádět globální trendy, které mají reálný přínos pro uživatele. Právě kombinace strategických partnerství, inovační odvahy a lidského přístupu činí z cre8 firmu, která se nebojí jít svou cestou.
Výhled do budoucna
cre8 se dnes pohybuje na špičce v oblasti interiérových řešení a má jasně definovanou strategii růstu. V plánu je další posilování pozice v Čechách a na Slovensku, rozšiřování nabídky v oblasti rezidenčního a hybridního pracovního prostředí a zároveň pokračující důraz na udržitelnost a uživatelskou kvalitu.
Firma se tak i nadále drží své původní vize – spojovat kvalitní design, funkčnost a inovace s individuálním přístupem ke každému klientovi.