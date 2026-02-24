Co v roce 2026 funguje v hybridu, náboru i firemní kultuře ukáže konference HR & InComms ®Evoluce

Technologie otevírají nové cesty, současně však zvedají laťku v řízení firmy. Výsledky tak pořád stojí na lidech: na tom, jak vedeme týmy, jak komunikujeme změny, jak budujeme důvěru a kulturu, která i v hybridním světě drží firmu pohromadě.
Konference HR & InComms ®Evoluce 2026 propojí HR, interní komunikaci a leadership do jednoho dne plného inspirace. Vedle strategických témat přineseme i řadu konkrétních postupů a reálných zkušeností z praxe: využití AI v náboru, digitální nástroje pro spolupráci i tipy pro motivaci a vzdělávání zaměstnanců. A budeme mluvit i o tom, proč by se měl každý CEO stát „chief storytellerem“.
Přijďte si 19. března do Hotelu Jalta v Praze pro know-how, které budete v roce 2026 potřebovat. Program poběží ve dvou paralelních sálech (HR/Interní komunikace), takže si program poskládáte podle toho, co právě řešíte ve firmě.
Témata, která vás v jednotlivých sálech čekají:
HR stage
- CEO jako Chief Storyteller – Iva Welker (VML Czechia) ukáže, proč je lídr „hlavní vypravěč“, jak příběhy formují kulturu a jak otevřená komunikace pomáhá při změnách a fúzích.
- Hybrid, který funguje lidem i byznysu – Beáta Holá (PeopleBoard) nabídne model, jak kombinovat řád a volnost, data i lidskost – a vyhnout se „management by hope“.
- Jak proměnit neznámou značku v atraktivního zaměstnavatele – Michaela Raková (52pages) vysvětlí, co lidé od práce opravdu chtějí na základě dat a jak to promítnout do kampaní a značky zaměstnavatele.
- Sociální sítě pro nábor i interní kulturu bez pozlátka – Jana Jáčová (UOL) shrne, jak dělat obsah uvěřitelně, jak stavět firemní profil a propojovat sociální sítě s náborem.
- Ukázka AI při tvorbě náborové kampaně – Petra Vrbová (Digital HR marketing) projde na Gemini jednoduchý postup od získání podkladů po úpravu pracovního inzerátu tak, aby přiváděl kvalitnější kandidáty.
- AI v recruitmentu: přínosy, limity i slepé uličky – Jan Řehák (ATLAS GROUP) otevřeně nasdílí workflow, limity i „fuckupy“ a poradí, jak držet nábor efektivní, ale pořád lidský.
- Příběh HRaček – Jak měřit změnu firemní kultury a proč má HR potenciál být nejdůležitějším oddělením firmy? Mírně provokativní téma nabídne Filip Lepier (Selfish Kiwi).
- HR marketing jako nástroj růstu – Daniel Horník a Jana Rebicerová (Effectix.com) ukážou, jak dělat employer brand autenticky a proč má HR a marketing „hrát společnou hru“.
- Když minuty rozhodují: HR v extrémním tempu – Pohled na vnitřní fungování organizace, kde work-life balance vypadá jinak a ne každý v ní uspěje, přiblíží Jiří Havel (OKTAGON.CZ).
- Docházka, HR agenda i bezpečnost v jednom – Kristýna Vocásková (EFG CZ) ukáže, jak sjednotit procesy do jedné platformy, zrychlit administrativu a zvýšit přehled pro HR i management.
InComms stage
- Konec firemního šumu (+ komunikace se zaměstnanci z ciziny) – Jak nastavit přehledné kanály, jazykové verze a obousměrnou komunikaci tak, aby se klíčové informace neztrácely, o tom bude mluvit Ondřej Švrček (MUNIPOLIS).
- Interka: co se děje, když se nikdo nedívá – Nela Maťašeje (Dr. Digital) vezme interní komunikaci jako „živý organismus“. Nejde primárně o newslettery, ale o leadership a signály (včetně role CEO).
- Méně korporatismů, více člověčiny – František Šašek (IKEA) nabídne case study, jak držet tone of voice napříč třemi středoevropskými trhy a jak komunikovat věcně, jasně a přesto s respektem.
- Interní komunikace, která šetří energii a předchází vyhoření – Irena Zatloukalová (Diversight.ai) ukáže, jak nahradit „domyslete si“ srozumitelností a pravidly spolupráce, které nikoho nevylučují.
- Content is the king i v interní komunikaci – Jan Kopecký (L’Oréal Česká republika) předvede, jak doručovat sdělení ve světě přehlceném informacemi, co reálně funguje a proč firmy často vyrábějí obsah bez dopadu.
- LinkedIn ambasadoring? V Česku zatím v plenkách – Jakub Křenek a Hana Křenková (Adison) přijdou s daty z českých firem a vysvětlí, co tím značky zbytečně ztrácejí.
- Firemní příběhy, které žijí na LinkedInu – Tereza Palátová (StoryMatters.online) ukáže, jak z autentických příběhů zaměstnanců udělat dlouhodobě důvěryhodnou výhodu pro nábor i kulturu.
Připojte se k nám na konferenci HR & InComms ®Evoluce 2026, setkejte se s odborníky z HR, interní komunikace i byznysu a inspirujte se, jak budovat firmu, kde chtějí lidé pracovat a zůstávat. Přihlásit se můžete na stránkách konference, kde najdete i program a anotace řečníků.
Partnery konference jsou společnosti EFG CZ a MUNIPOLIS, mediálním partnerem je HR News a produktovým partnerem je EasyEvent. Konference se koná za podpory Svaz personalistů České republiky, PŘEDVÝBĚR.cz,International Graduate Academy s.r.o. Akci organizuje TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.