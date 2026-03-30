Co rozhoduje o úspěchu AI projektů ve firmách?

V roce 2026 už není otázkou, zda používat umělou inteligenci, ale jak ji strategicky řídit, aby přinášela očekávanou profitabilitu. Řada českých firem dnes o AI mluví sebevědomě, ale jen část z nich dokáže její zapojení skutečně proměnit v měřitelný byznysový dopad.
Konference AI transformace2026 nabídne už 28. dubna praktické příklady, jak projít implementací AI a nezbláznit se z toho. O konkrétní case studies se podělí společnosti Raiffeisenbank, T-Mobile, WPP Media, BIQ Group či Effectix.com. Aktuální zkušenosti se zapojením AI agentů do chodu firmy nasdílejí Kiwi.com, Salesforce a Enehano Solutions.
Probereme také, proč AI není jen o technologiích, ale o lidech, prostředí a odvaze měnit zaběhlé pořádky. Probereme změny, které ovlivní trh práce, dopady na kyberbezpečnost i strategické AI Governance v souladu s etikou i zákony.
Co nabídne program konference:
Case studies českých firem
Co rozhoduje o (ne)úspěchu AI transformace
Tereza Ondroušková z Raiffeisenbank odhalí, proč nestačí mít strategii, expertízu nebo rozpočet – a co skutečně rozhoduje o úspěchu adopce AI. Ukáže, jak (ne)viditelně ovlivňuje AI transformaci leadership bez autority, kultura spolupráce, důvěra v kompetence i způsob, jak klademe otázky.
Jak škálovat inovace a nezbláznit se z toho
Cestou k úspěchu adopce AI je vybudování pevných „AI Foundations“ (ucelené AI platformy, nástroje a postupy), díky nimž lze chaos proměnit v systém a inovace skutečně škálovat napříč celou firmou. Jak na to prozradí Jakub Novotný z T-Mobile.
Autenticky lidská AI zpověď: co se povedlo a co se nepovedlo
Upřímný pohled na implementaci AI v marketingu plnou nadšení i pořádně bolestivých pádů nabídne Veronika Burešová z WPP Media. Bez obalu ukáže, kde se s AI ve firmě blýskli, kde narazili (a bolelo to) a jak to celé reálně mění práci, náladu i efektivitu týmů.
AI agenti v hlavní roli
Od generativní AI k autonomním agentům: Agentforce v praxi
Jak autonomní agenti napojení na firemní data zvyšují operační efektivitu a zlepšují zákaznickou zkušenost a nejčastější výzvy firem při jejich implementaci odhalí Věra Janičinová ze Salesforce a Adam Böhm z Enehano Solutions.
Chatbot jako plnohodnotný kolega: jak AI agenti transformují práci
Miloš Vyletel z Kiwi.com představí firemní agenty Jamese (akcelerace inženýringu), Stevena (business analytika) a Adu (produktový management), kteří samostatně diagnostikují produkční incidenty, generují kód nebo vytvářejí merge requesty – to vše ve spolupráci s 200+ lidskými inženýry na Slacku.
Budoucnost práce a leadership v éře AI
Práce v době AI: Vytvoř si pozici, o kterou nepřijdeš
Jak se na změny na pracovním trhu dívat strategicky a jak si pomocí principů job craftingu a AI nástrojů vytvořit pracovní roli, která bude dlouhodobě relevantní? Prozradí Barbora Brabcová z Bebecon.
AI strategie začíná u lidí: jak proměnit kompetence, nejen systémy
Jak změnit způsob myšlení, procesy a kompetence lidí, aby AI přinesla skutečnou hodnotu? Proč je kultura učení a adaptace důležitější než dokonalý software? Praktický rámec pro vedení firem a reálné projekty z praxe (například SAP Joule pro ČD Cargo) představí Ján Zajíc z BIQ Group.
AI transformace pod drobnohledem
Kde se zasekla česká AI transformace?
Na základě dat a konkrétních firemních příkladů ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl ukážetypické chyby, slepé uličky i momenty, kdy AI přestává být experimentem a začíná fungovat jako nástroj růstu.
AI Governance: jak řídit riziko, ne brzdit inovace
AI je dnes ve firmách realitou, a to často dřív, než vzniknou jasná pravidla jejího používání. Přináší rychlost, efektivitu a konkurenční výhodu, ale zároveň dokáže násobit chyby, úniky citlivých dat i reputační škody. Petra Stupková z Legitas přiblíží, jak nastavit AI Governance tak, aby udržela rizika pod kontrolou.
AI Maturity Trap: proč většina firem bojuje na špatných frontách
Proč většině firem nepřináší AI v roce 2026 očekávanou profitabilitu? Jak přestat pálit rozpočty na AI experimenty a začít budovat infrastrukturu, která reálně vydělává, poradí Radim Kracík z Effectix.com.
