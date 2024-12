Chystáte se na Vánoce k moři? Dobře se na cestu připravte!

Koupí zájezdu vše začíná

Možná si říkáte, že stačí jen vybrat ten pravý zájezd, zaplatit ho a máte po starostech. Kéž by to bylo tak jednoduché, máte za sebou tu příjemnější část příprav. Co bude následovat? Určitě byste si měli sjednat cestovní pojištění, které je moudrým základem každé cesty. Sjednat si ho můžete i těsně před odjezdem, je ale lepší ho mít co nejdřív, přece jen si můžete pojistit i storno zájezdu, kdybyste na něj z nějakých důvodů nemohli odjet. Kromě toho se cestovní pojištění vztahuje i na léčebné výlohy, pojistit se můžete i pro případ úrazu nebo ztráty zavazadel. Od věci není ani pojištění odpovědnosti.

Připravte se na cestu letadlem

Ve srovnání s cestou autem, vlakem nebo autobusem je letadlo pohodlnější a rychlejší. V cíli své cesty můžete být za pár desítek minut nebo několika hodin, a to místo zdlouhavého cestování, které může trvat i několik dní. Že jste ještě nikam neletěli a nevíte, jak se na cestu letadlem připravit? Tady je pár tipů: