Chystá se daňová revoluce? Pravidla pro prodej podílů firem v roce 2025

Tento krok bude pro mnoho majitelů firem znamenat nemalé náklady, se kterými doposud nemuseli počítat. Jak se dá nové nařízení legálně obejít a jak zmírnit jeho dopady na váš byznys?

V případě, že jste majiteli podílů ve firmách nebo akcií, které plánujete v nejbližší době prodat, neměli byste s tímto krokem příliš otálet. Od roku 2025 začne totiž platit nový systém zdanění při prodeji firemních podílů a taková transakce by se vám mohla o pár desítek či dokonce stovek tisíc korun prodražit.

Jiří Gálik, konzultant společnosti Galik In upozorňuje na to, že změnu systému se nevyplácí podceňovat: “Se změnou zdanění při prodeji podílů se může stát, že státu zbytečně odevzdáte více peněz, než jste předpokládali. Jak uvádíme v modelových případech na webu Galikin.cz, může jít opravdu o nemalé částky. Naštěstí vím, jak klienty na změny v roce 2025 připravit a oni tak o své peníze nepřijdou ”

V současné době můžete být z placení daně při prodeji podílů osvobození v případě, že podíl prodáváte po 5 letech jeho držení. Existují však určité podmínky omezení osvobození od daně. Jde například o:

Příjem z prodeje podílu, pokud tento podíl byl získán z obchodního majetku dané osoby a to do 5 let po ukončení její samostatné činnosti, pokud byl daný podíl evidován nebo zahrnut v daňových dokumentech dle § 4 odst. 4 Zákona o daních z příjmů.

Příjem z budoucího prodeje podílu, který je realizován do 5 let od jeho pořízení (na základě smlouvy o budoucím prodeji), i když samotná smlouva o převodu bude uzavřena až po uplynutí 5 let od nabytí tohoto podílu.