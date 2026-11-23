České firmy dnes běžně nakupují materiál v eurech, platí dodavatelům v dolarech nebo prodávají své výrobky do celého světa. S rostoucím zapojením do mezinárodního obchodu se mění také jejich požadavky na finanční služby.
Zatímco dříve mohl být hlavním kritériem výběru poskytovatele devizových služeb výhodný směnný kurz, dnes podnikatelé stále více řeší také rychlost plateb, jednoduchost obsluhy, dostupnost různých měn a možnost ochránit své podnikání před kurzovými výkyvy.
Právě na tyto potřeby se specializuje česká finanční skupina Citfin, která v roce 2026 slaví třicet let od svého vzniku.
„Firmy dnes nechtějí pouze směnit eura nebo dolary za dobrý kurz. Potřebují mít své finance spojené se zahraničním obchodem pod kontrolou, jednoduše zadávat platby a vědět, že se mají na koho obrátit, když řeší složitější obchodní případy,“ říká Milan Cerman, předseda představenstva Citfinu.
Více než 22 tisíc získaných klientů
Že mají specializované devizové služby své místo na trhu, dokládá také vývoj Citfinu. Zatímco v roce 2021 měla společnost lehce přes 17,5 tisíc klientů, na konci roku 2025 jich bylo již přes 22 tisíc. Za čtyři roky tak počet získaných klientů vzrostl o 25,5 %. Jen během roku 2025 přibylo dalších více než 2100 firemních klientů, což představuje meziroční nárůst o téměř 11 %.
Citfin se přitom zaměřuje především na malé a střední podniky, které pravidelně obchodují se zahraničím. Právě pro ně mohou být rozdíly v kurzech, nákladech na zahraniční platby nebo rychlost finančních operací významné.
„Naší výhodou je specializace. Nesnažíme se konkurovat bankám v šíři služeb. Soustředíme se na služby, které firmy potřebují pro zahraniční obchod, a snažíme se je poskytovat co nejjednodušeji a s osobním přístupem,“ vysvětluje Cerman.
Jediný účet pro desítky měn
Jednou z oblastí, ve kterých se požadavky firem mění, je práce s více měnami.
Společnost, která nakupuje v Polsku, prodává v Německu a spolupracuje s dodavateli ve Spojených státech, potřebuje efektivně spravovat platby a zůstatky v různých měnách. Pokud musí každou přijatou platbu okamžitě převádět do korun a následně znovu směňovat při úhradě zahraničního závazku, mohou jí vznikat zbytečné náklady.
Citfin proto nabízí multiměnový účet EASY, který umožňuje pracovat s 26 měnami. Firmy mohou v rámci jednoho řešení spravovat své prostředky v různých měnách, realizovat zahraniční platby a směňovat měny podle aktuálních potřeb. Výhodou může být také možnost načasovat směnu podle plánovaných plateb a obchodních závazků, nikoliv automaticky při každém přijetí prostředků. Multiměnový účet tak může firmám pomáhat zjednodušit každodenní finanční provoz a omezovat zbytečné měnové konverze.
Kurz může rozhodnout o zisku ze zakázky
Vedle samotné směny měn je pro firmy důležitá také ochrana před kurzovým rizikem.
Představme si českého exportéra, který uzavře kontrakt za 100 tisíc eur s platbou za tři měsíce. Při kurzu 25 korun za euro očekává příjem 2,5 milionu korun. Pokud ale koruna mezitím posílí na 24 korun za euro, po přepočtu získá pouze 2,4 milionu korun.
Rozdíl 100 tisíc korun přitom může představovat významnou část plánovaného zisku.
Firmy proto využívají kurzové zajištění, například prostřednictvím forwardových obchodů, které umožňují sjednat kurz pro budoucí směnu měn předem. Díky tomu mohou lépe plánovat své příjmy, výdaje i obchodní marže. Sjednaný kurz se však může lišit od aktuálního spotového kurzu a zajištění může mít další smluvní podmínky či náklady.
Význam těchto nástrojů dokládají také výsledky Citfinu. Objem zajišťovacích obchodů v roce 2025 meziročně vzrostl o 8,5 % a ve srovnání s rokem 2021 byl vyšší o více než 16 %.
„Kurzové zajištění není o tom, že se firma snaží odhadnout, kam se koruna vydá. Je především o jistotě. Pokud podnik ví, za jaký kurz v budoucnu prodá nebo nakoupí měnu, dokáže mnohem přesněji plánovat své hospodaření,“ říká Cerman.
Technologie ano, ale ne za cenu ztráty osobního kontaktu
Finanční služby procházejí výraznou digitalizací. Firemní klienti chtějí mít možnost směňovat měny, zadávat platby a kontrolovat své finance online, ideálně bez zbytečné administrativy. Citfin proto investuje do rozvoje internetového bankovnictví a dalších digitálních nástrojů, které mají klientům usnadnit každodenní práci s financemi.
Současně ale sází na model, ve kterém technologie doplňuje osobní kontakt s odborníkem.
„Běžnou platbu nebo směnu měny by měl klient zvládnout rychle online. Když ale potřebuje poradit se zajištěním většího obchodu nebo řeší nestandardní situaci, měl by mít možnost zavolat konkrétnímu člověku, který zná jeho firmu a její potřeby,“ vysvětluje Milan Cerman.
Právě kombinace digitálních služeb a osobní péče je podle Citfinu jednou z cest, jak mohou specializované finanční společnosti uspět vedle tradičních bank.
Český Citfin rozšiřuje působení do zahraničí
Po třiceti letech na českém trhu se Citfin zaměřuje také na další evropské země. V roce 2026 rozvíjí své aktivity v Rumunsku a Maďarsku, kde chce nabídnout zkušenosti a služby, které dlouhodobě poskytuje českým firmám. Zahraniční expanze je součástí širší strategie růstu ve střední a východní Evropě. Citfin přitom chce zachovat své hlavní zaměření na firemní klientelu, devizové služby a osobní přístup.
„Máme za sebou třicet let zkušeností a chceme na nich stavět i v dalších zemích. Naší ambicí je rozvíjet moderní finanční služby, které firmám skutečně usnadňují zahraniční obchod,“ uzavírá Milan Cerman.
Pro české podnikatele tak může být Citfin alternativou nebo doplňkem tradičního bankovnictví. Ať už potřebují jednorázově směnit větší částku, pravidelně platit zahraničním dodavatelům, pracovat s více měnami nebo chránit své budoucí příjmy před kurzovými výkyvy.