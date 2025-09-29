Češi objevili kouzlo modulových garáží, slouží i jako investiční nástroj

Data realitního portálu Sreality.cz ukazují meziroční nárůst cen garáží o 6 % a garážových stání o téměř 5 %. Největší skok zaznamenaly Jihočeský, Moravskoslezský a Plzeňský kraj, kde ceny vzrostly o více než 12 %. V Brně například průměrná cena podle FérMakléři.cz samostatně stojící garáže vyšplhala z 386 tisíc korun v roce 2020 na 744 tisíc korun v roce 2024, což představuje nárůst o 97 %.
Za růstem stojí kombinace omezené nabídky, rostoucích cen stavebních materiálů a zvýšené poptávky po bezpečném parkování. Trh s garážemi se dostal do situace podobné rezidenčnímu trhu, ceny proto rostou mnohem rychleji než kupní síla spotřebitelů.
Dostupnost omezená, očekávání nerealistická
Podle průzkumu od společnosti Gardeon, o jehož zakladatelích Euro.cz psalo již dříve, zhruba 35 % českých řidičů vlastní garáž, 7 % využívá garážové stání a 8 % prostory pronajímá. Dalších 27 % by si garáž pořídilo, ale více než třetina zájemců ji ani nezačala hledat kvůli vysokým cenám a složité dostupnosti. Přitom většina respondentů je ochotna investovat maximálně 200 tisíc korun při koupi a 2 tisíce korun měsíčně při pronájmu, což jsou cenové relace, které současná nabídka prakticky nenabízí.
Největší frustrace z hledání garáží panuje ve Zlínském (32 %) a Jihomoravském kraji (22 %), zatímco v Praze a Středočeském kraji, kde je tlak na ceny nejvyšší, je nespokojenost překvapivě mírnější.
Modulové garáže jedou
Rostoucí ceny a nedostatek tradičních garáží podporují rozvoj tzv. modulových systémů. Firma Gardeon staví právě takové modulové garáže, jejichž montáž trvá jen několik hodin a lze je snadno přemístit, zateplit nebo rozšířit. Kromě parkování slouží i jako dílny, cvičební studia, kuchyně, kanceláře či sklady. Podle firmy další výhodou vedle rychlosti a flexibility je fakt, že odborníci z Gardeonu vždy garáž přizpůsobí objektu, vedle kterého garáž bude stát.
Firma poskytuje desetiletou záruku a působí na čtyřech evropských trzích. Loni dosáhla obratu 300 milionů korun, letos cílí na 500 milionů korun, z toho 150 milionů v Česku. „Celkově jsme zatím postavili přes 8 000 realizací ve čtyřech zemích,“ uvádí Marek Choleva, spoluzakladatel Gardeon.
Garáž jako investiční nástroj?
Pokračující růst cen a omezená nabídka naznačují, že tlak na nové typy garáží bude stoupat. Modulové systémy, které kombinují rychlou dostupnost a multifunkční využití, by mohly v následujících letech změnit strukturu českého trhu s parkovacími prostory. Zajímavé je, že modulové garáže začínají fungovat i jako investiční nástroj. „Jeden z našich zákazníků si nechal postavit na svém volném pozemku více garáží. Byl šokován tím, jak rychle je prodal i přes to, že je v druhé vlně nenabízel úplně levně,” říká Marek Choleva, podle kterého může jít o zcela nový nástroj, jak rychle zhodnotit peníze.
Každopádně, kdo se pro takovou garáž rozhodne, měl by věnovat pozornost výběru dodavatele. „Sledujte historii firmy a hlavně recenze, ty napoví nejvíce,“ uzavírá Choleva.