Češi investují víc než dřív. Co by měl vědět každý začátečník

Výzkum projektu Index prosperity a finančního zdraví uvádí, že 82 % Čechů své peníze nějakým způsobem zhodnocuje. Aktivnímu investování se už věnuje 55 % dotázaných, což je oproti loňským 41 % znatelný posun. Jedna pětina ale uvádí, že stále netuší, jak začít investovat.
Proč vůbec investovat
Důvodů, proč lidé investují, existuje hned několik. Mezi ty nejčastější patří:
- Ochrana před inflací
Peníze uložené na běžném účtu postupně ztrácejí hodnotu. Za stejnou částku si časem koupíte méně věcí než dříve. Běžné spoření bohužel většinou nestačí.
- Tvorba finanční rezervy do budoucna
Investování může pomoci s přípravou na důchod, bydlení nebo jiné dlouhodobé cíle.
- Větší finanční jistota
Pravidelné investování může přispět k větší finanční stabilitě a lepší připravenosti na nečekané výdaje.
Ve světě investování platí jedna důležitá rada: začněte co nejdříve. Delší investiční horizont dává financím více času na růst a pomáhá lépe rozložit krátkodobé výkyvy trhu. Pravidelné investování má však smysl v každém věku.
Jak dnes Češi investují a do čeho
Mezi nejoblíbenější investiční nástroje Čechů patří:
● Investiční fondy, ETF nebo penzijní fondy: 59 %
● Přímé nákupy akcií: 23 %
● Nákup nemovitostí: 18 %
● Pořízení drahých kovů: 18 %
Z výzkumu vyplývají také další zajímavé informace. Například že 42 % lidí své investice diverzifikuje a 76 % hodnotí své investiční aktivity jako ziskové. Tři čtvrtiny respondentů investují minimálně jednou měsíčně.
Výzkum také odhalil největší bariéry, kvůli kterým někteří lidé stále neinvestují. Část dotázaných se domnívá, že na investování nemá dostatek financí. Někteří se bojí, že o své peníze přijdou. A existuje také početná skupina těch, kteří nevědí, jak začít.
7 kroků, jak začít investovat
Nyní si projdeme sedm základních kroků, které nám ukážou, jak investovat.
1. V první řadě si vytvořte finanční polštář
Než se do světa investic vrhnete, ujistěte se v jedné věci – že ustojíte i náhlý výpadek příjmů. A to ideálně po dobu 3 až 6 měsíců.
- Stanovte si cíl a horizont
Promyslete si, co od svých investic očekáváte. Jak dlouho plánujete investovat a jakého výsledku chcete dosáhnout.
- Vzdělávejte se
O svět investic se zajímejte. Poslechněte si podcast, přečtěte pár článků nebo si zajděte na workshop.
- Vyberte si vhodného partnera
I když do světa investic trošku proniknete, propojte se s odborníky. Profesionálové tímto oborem žijí a jejich vědomosti sahají mnohem hlouběji.
- Začněte s menší, ale pravidelnou částkou
Do investic nemusíte hned poslat veškeré své úspory. Pro začátek stačí menší, ale pravidelná částka, klidně jen pár stovek.
- Své portfolio diverzifikujte
Pokud se bojíte, že o své finance můžete přijít, jedná se o reálnou obavu. Lze ji ale zmírnit například tím, že si zvolíte investice s nižším rizikem a rozložíte si je do různých investičních nástrojů.
- Investice sledujte, ale zachovejte klid
Své investice pravidelně sledujte, ale nepanikařte při prvním propadu. Počítejte s tím, že občas zřejmě nějaký přijde a následně zase odezní. Kolísání hodnoty investic je běžnou součástí investování.
Teď už zbývá jediné – udělat první krok. A směle se tak připojit k té polovině Čechů, která už aktivně investuje.
Zdroj: https://www.indexprosperity.cz/2026/financni-investice/
Data pocházejí z výzkumu projektu Index prosperity a finančního zdraví, na kterém spolupracuje České spořitelna, Sociologický ústav AV ČR a datový portál Evropa v datech. Index v dlouhodobém horizontu měří a analyzuje prosperitu Česka a míru finančního zdraví Čechů.