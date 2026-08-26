Co je ČAP TV?
ČAP TV lze jednoduše označit za online kanál, který přináší aktuální informace, edukativní videa, rozhovory a diskuse o důležitých tématech z oblasti pojišťovnictví. Je to místo, kde se můžete dozvědět nejen o novinkách na trhu, ale také získat praktické rady, jak řešit pojištění svého majetku, zdraví nebo podnikání. Zároveň s tím zveme do našeho pořadu také hosty mimo pojišťovnictví jako jsou odborníci na kyberbezpečnost, bezpečnost v dopravě, drogovou problematiku nebo na stále nově se rodící otázky kolem AI.
V názvu projektu se objevuje TV, jedná se televizní formát?
Zpracování pořadu skutečně částečně připomíná televizní pořady. Pořadem navíc provází zkušená Michala Hergetová, která si prošla prostředím České televize. Naší ambicí je vysílat tento formát v měsíční frekvenci, přičemž délka každého dílu se pohybuje mezi 30 až 40 minutami.
ČAP v minulosti nabízel podcast ČAP Insurance Talk. Tento formát již definitivně zmizel?
Podcast nezmizel. Právě na tento úspěšný formát, který jsme začali vysílat již za covidových času v létě 2021, náš nový TV pořad navazuje. Dokonce právě tento podcast tvoří klíčovou část celé dramaturgie nového online kanálu.
S jakým obsahem se můžeme na ČAP TV potkat?
Na ČAP TV najdete různé formáty videí od krátkých informačních spotů přes podrobné reportáže z terénu až po debaty s odborníky z pojišťovacích firem i veřejného sektoru. Kanál se věnuje například aktuálním trendům a novinkám, inovaci v produktech nebo vysvětlení pojistných podmínek a procesů. Důležité jsou také například příběhy z praxe našich členských pojišťoven a samozřejmě i reflexe diskusí o legislativních změnách a jejich konkrétních dopadech.
Čím je ČAP TV atraktivní?
Jako hlavní výhodu vidíme dostupnost a přehlednost celého formátu. Obsah všech odvysílaných dílů je totiž k dispozici online kdykoliv, což umožňuje sledovat informace dle vlastního tempa a potřeby. Další výhodou je určitě odborný a důvěryhodný obsah, neboť videa jsou vytvořena ve spolupráci s odborníky a respektovanými institucemi, což zaručuje kvalitu a aktuálnost informací. Jsme proto přesvědčení, že jde o vhodný zdroj informací jak pro laiky, tak pro profesionály v oboru.