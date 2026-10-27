Cabolo: AI technologie, která chrání informace tam, kde vznikají. Offline, bez cloudu

I v době, kdy je většina digitálních technologií úzce spojena s cloudovými službami, existují alternativy: italský systém Cabolo, vyvinutý společností Cedat85, pracuje zcela offline. Právě tato odlišná koncepce přitahuje pozornost institucí, firem i médií. Cabolo je navrženo pro bezpečnou správu obsahu vznikajícího ve všech situacích, kde je důvěrnost informací základním předpokladem, nikoli až dodatečným opatřením.
Na říjnovém Future Forces Forum v Praze se zaměřilo mimo jiné na bezpečnostní a technologická řešení a představilo možnosti lokálního zpracování citlivých audio- a videodat bez využití cloudu.
„Nejcennější informace dnes nevznikají v dokumentech, ale v mluveném slově – na schůzkách, při diskusích a ve chvílích, kdy se rodí rozhodnutí a odpovědnost. Uchovat tyto informace přímo tam, kde vznikají, je klíčové. Pokud chceme budovat důvěryhodnou digitální budoucnost, musíme chránit hlas ještě dříve, než opustí prostředí těch, kteří jej vytvářejí,“ vysvětluje Gianfranco Mazzocoli, CEO společnosti Cedat85.
Konkrétní přínos této technologie ukazuje Masarykova univerzita v Brně, kde byl systém Cabolo nasazen v moderním jednacím sále pro Akademický senát a Vědeckou radu. Ve spojení s konferenčním systémem Bosch DICENTIS zajišťuje automatické záznamy, přepisy a titulky v reálném čase, a to i při hybridních jednáních. Titulky současně usnadňují přístup lidem se sluchovým postižením. V rámci českého jazykového modelu došlo k úpravě pro místní jména; systém tak přesahuje 90% přesnost přepisu v závislosti na kvalitě řeči a mikrofonů.
Cabolo pracuje bez internetového připojení a vytváří prostředí, kde lze audio i video nahrávat a zpracovávat přímo lokálně. Obsah je možné okamžitě přepisovat, archivovat, organizovat a strukturovat tak, aby byl snadno dostupný a vyhledatelný. Bez externích serverů, bez cloudových úložišť a bez rizika úniku dat. Vše zajišťuje lokální umělá inteligence, pokročilé šifrování a plná kontrola ze strany organizace. Součástí systému je také řešení pro bezpečné zápisy z jednání, které umožňuje převádět mluvené slovo do textu v reálném čase bez nutnosti připojení k internetu.
Právě tento přístup, tedy AI, která funguje blíže uživateli a mimo web, vedl k tomu, že analytická společnost Gartner zařadila Cedat85 mezi nejvýznamnější evropské hráče v oblasti AI technologií pro zpracování řeči. Toto uznání vychází z více než čtyřiceti let zkušeností se zpracováním přirozeného jazyka a z principu, že technologie musí být nejen výkonná, ale především spolehlivá, bezpečná a odolná.
Velkou předností systému Cabolo je jeho flexibilita. Zařízení lze umístit přímo na stůl během jednání, připojit k profesionálním audiosystémům nebo integrovat s platformami jako Teams či Zoom. Pomocí protokolu Dante je možné systém zapojit i do režijních pracovišť, kde je potřeba spravovat více zvukových kanálů současně. Umělá inteligence rozpoznává jednotlivé účastníky, automaticky strukturuje obsah a ukládá jej podle jasných kritérií. To vše bez internetového připojení, což je zásadní výhoda například pro soudy, obranný sektor, vyšetřovací orgány, správní rady, univerzity či mezinárodní konference.
„Na rozdíl od běžných cloudových řešení představuje Cabolo offline ekosystém navržený pro kombinovanou práci s audiem, videem a textem. Umělá inteligence zde funguje v plně soukromém prostředí, které je navrženo pro bezpečné zpracování, archivaci a syntézu informací. Díky tomu zůstává kontrola nad citlivými daty vždy v rukou uživatele. Systém se navíc dokáže přizpůsobovat způsobu práce organizace a postupně zlepšovat své výsledky. Zároveň nabízí až desetkrát nižší energetickou náročnost ve srovnání s cloudovými řešeními,“ uvádí Enrico Giannotti, Managing Director společnosti Cedat85.
Nová generace systému přináší nástroje, které usnadňují práci s velkým množstvím informací: inteligentní shrnutí, zvýraznění klíčových bodů, automatické reporty a funkce pro úpravu textu, které pomáhají odstranit redundance a zlepšit čitelnost. Prostřednictvím funkce „Insights“ navíc Cabolo poskytuje analytický přehled nad uloženým obsahem a pomocí intuitivní vizuální logiky upozorňuje na priority a potenciální problémy.
Není proto překvapivé, že je Cabolo využíváno především v prostředích s vysokými požadavky na ochranu informací – od evropských institucí až po velké mezinárodní organizace. Například Cabolo Interview Kit, vybavený 4096bitovým šifrováním a digitálním vodoznakem, se stal běžným nástrojem v rámci procedur zavedených reformou Cartabia v Itálii, která stanovuje povinné nahrávání výslechů.
Významné uznání přišlo také v roce 2024, kdy bylo Cabolo pozváno na ministerské zasedání G7 zaměřené na průmysl, technologie a digitalizaci v italském Trentu. Společnost zde přispěla k diskusi o mezinárodní deklaraci pro etickou a odpovědnou umělou inteligenci. Jasný signál, že bezpečná lokální správa dat se stává strategickou oblastí globálních technologických inovací.
Cabolo ukazuje, že technologický pokrok může jít ruku v ruce s kontrolou nad daty. V době globální konektivity připomíná, že informace mají největší hodnotu tehdy, když zůstávají tam, kde vznikají – v rukou těch, kteří je vytvářejí. Tento přístup již využívají významné instituce a organizace, například Ministerio de Justicia de España, Ministerstvo spravedlnosti Chorvatska, Federal Executive Council Nigeria, Royal Devon University ve Velké Británii, Masarykova univerzita v Brně, Istituto Poligrafico dello Stato italiano, SEA Aeroporti di Milano, Tribunale di Torino, Consiglio Regione del Friuli-Venezia Giulia či Allianz. Význam tohoto řešení byl potvrzen již v roce 2021, kdy technologie společnosti Cedat85 zvítězila v globálním výběrovém řízení Evropského parlamentu a začala zajišťovat zpracování obsahu plenárních zasedání v reálném čase ve všech 24 oficiálních jazycích Evropské unie.