Black Friday: Co Češi nejčastěji nakupují a kolik utrácí?

Jedná se o akci, která se k nám dostala ze Spojených států a připadá na čtvrtý listopadový pátek – což letos vychází na 25. listopadu. Každoročně se do Black Friday zapojují kamenné prodejny i e-shopy v celé České republice. Jaké zboží jde na odbyt nejvíce? A kolik jsme schopni utratit během jednoho nákupu?

Hlavní položky na nákupním seznamu

Black Friday často trvá i celý týden a tržby obchodů v tomto období už několik let stoupají až o 30 %. Potom sice krátkodobě klesnou, ale brzy se díky předvánočním nákupům opět vrátí na původní úroveň.

Podle průzkumů má už několik let největší úspěch móda, kosmetika a zboží pro děti, zejména hračky. Většina z nás totiž Black Friday využívá pro nákup vánočních dárků. Stále častěji si ale pořizujeme i nábytek, bytové doplňky nebo zahradnické potřeby. To prokazatelně souvisí s trendem home office i s tím, že jsme si během pandemie zvykli trávit více volného času doma.

Pokud jste však během pandemie usnuli na vavřínech, není všem dnům konec. Obchody jako Sconto nábytek nebo Jysk Black Friday akce každoročně pořádají, takže si můžete zařídit domácnost či kancelář zařídit levně i nyní.

V posledních letech naopak klesají prodeje elektroniky, a to nejen mobilních telefonů, ale i drobných domácích spotřebičů. Důvodů může být několik. Jednak začínáme šetřit a jednak jsme tento typ elektroniky ve velkém nakupovali během pandemie, kdy jsme ve velkém renovovali naše domovy. Vyplývá to i z loňského průzkumu společnosti Proficio, do kterého se zapojilo více než 1 000 respondentů.

„I přes původní očekávání, že lidé budou po pandemii šetřit, průzkum ukazuje, že více lidí plánuje nakoupit online v průběhu Black Friday než je obvyklé (67 %). Na Black Friday také nečekají ‚lovci′ slev, ale naopak ti, kteří běžně vydávají za online nákupy vyšší částky. Například, mezi těmi, kdo vydávají za nákupy na internetu 5 000 a více Kč měsíčně, plánuje využít slev během Black Friday 76 %, zatímco mezi těmi, kdo nakupují méně často a vydávají malé částky, je to 45 %,” popisuje Petr Halík, CEO společnosti Proficio.

Ženy versus muži

Muži celkově utratí více (zhruba 4 000 Kč), u žen se průměrný nákup pohybuje okolo 3 000 Kč. A zajímavé je i to, že ženy nakupují menší množství věcí najednou. Cena za dopravu je pro ně důležitější než pro muže – přihlíží k ní 50 % žen a 36 % mužů.

Dobrou zprávou je, že oklamat se dnes už nikdo nedá. Výši slevy si ověřuje zhruba 65 % lidí nehledě na pohlaví. Ženy také častěji řeší nákup věcí do domácnosti, proto pro ně hraje větší roli prodloužená lhůta pro vrácení zboží (42 % versus 36 %).

Plánované nebo impulzivní nákupy?

Za zmínku určitě stojí i plánování nákupů. Až 54 % spotřebitelů nechává na Black Friday nákupy produktů, které si už dlouho chce koupit. Naopak 48 % lidí přiznalo, že nakupují až na základě reklam, které na listopadové výprodeje upozorňují. Pro některé nakupující jsou důležité i zapojené značky, které jako hlavní kritérium vnímá zhruba 50 % lidí.

Porovnání se světem

Nákupní šílenství Black Friday má původ v USA, kde předvánoční období začíná už Dnem díkůvzdání. Dnes už ale tyto výprodeje probíhají po celém světě a u nás tvoří přibližně pětinu tržeb celého e-commerce odvětví. Jsme na tom tedy podobně jako Slovensko, kde se nárůst pohybuje okolo 600 %. Oproti tomu v Rakousku je to neuvěřitelných 3000 %.

Ve Spojených státech se ale do historie ještě více zapsalo Cyber Monday, které po “černém pátku” následuje a je zaměřené hlavně na elektroniku. Rekordní tržby měli obchodníci v roce 2019, kdy lidé během jediného dnes utratili 9,4 miliard dolarů (216 miliard korun). Za celý víkend pak částka činila 81,5 miliard dolarů. Pro porovnání se podívejme i na útraty z loňského Black Friday – tehdy dosahovaly zhruba 8,9 miliard dolarů.