Bezúročný úvěr pro firmy jako cesta k levnějším investicím

Proč zvýhodněný úvěr pro podnikatele mění pravidla hry
Každé procento úroku se za patnáct let splácení projeví na výsledné částce velmi výrazně. Právě tady vstupuje do hry zvýhodněný úvěr pro podnikatele, který kombinuje státní podporu s komerčním financováním do podoby výrazně levnějšího řešení. Cílená podpora malých a středních firem zvýhodněným úvěrem tak dává prostor pořídit technologie, jež by si jinak musely odkládat na pozdější dobu.
Co nabízí bezúročný úvěr pro firmy z programu Expanze
Program Expanze od Národní rozvojové banky vznikl společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Aktuální výzva s alokací 5,13 miliardy korun nabízí částky od jednoho do sta milionů korun se splatností až patnáct let. Tento bezúročný úvěr pro podnikatele a malé a střední firmy může pokrýt až polovinu způsobilých investičních výdajů projektu, a to zcela bez úroků i poplatků. Odklad splácení činí až tři roky, takže firma začíná splácet ve chvíli, kdy už investice generuje výnos.
Na co lze dotovaný úvěr pro firmy skutečně využít
Z programu jde financovat pořízení strojů, výrobních linek, technologií, softwaru a licencí. Stejně tak je možné prostřednictvím tohoto dotovaného úvěru pro firmy zaplatit koupi, výstavbu či modernizaci prostor určených k podnikání. Žadatelem může být živnostník, malý nebo střední podnik napříč obory, od zpracovatelského průmyslu přes stavebnictví až po obchod a služby.
Jak funguje státní úvěr pro podnikatele v praxi
Princip stojí na chytrém propojení dvou zdrojů financování. Národní rozvojová banka poskytne bezúročnou část a zbytek dofinancuje partnerská banka či leasingová společnost, jejíž podíl musí činit nejméně dvacet procent investičních výdajů projektu. Tento státní úvěr pro podnikatele tedy předpokládá i zapojení vlastních prostředků, díky kombinaci se však výsledné úrokové náklady výrazně snižují. V předchozím běhu programu banka podpořila téměř 2200 projektů v objemu dvanácti miliard korun.
Pro koho je podpora podnikání úvěrem nejvýhodnější
Největší smysl dává tato forma financování pro majitele a jednatele, kteří plánují růst bez přetížení rozpočtu. Oslovuje rovněž finanční a provozní ředitele či manažery odpovědné za expanzi a inovace. Podpora podnikání úvěrem pomáhá také rodinným firmám, pro které je navíc připravena výhodnější varianta se zvýhodněním. Bezúročná půjčka pro firmy tak otevírá dveře k modernizaci širokému okruhu podnikatelů.