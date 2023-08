Automatizace procesů v podnikání: SuperFaktura šetří čas živnostníkům, firmám i majitelům e-shopů

Mnozí podnikatelé vnímají fakturaci jen jako nutné zlo. Braňo, vy jste prakticky stáli při zrodu SuperFaktury. Vyvíjeli jste svůj software se záměrem pomáhat živnostníkům a firmám ze segmentu malých a středních podnikatelů?

Je pravda, že fakturace rozhodně nepatří mezi nejoblíbenější činnosti podnikatelů. V SuperFaktuře se snažíme tyto procesy zjednodušovat a automatizovat. Ale pokud mám být upřímný. SuperFakturu jsme s tímto záměrem nezakládali. Zkrátka jsme potřebovali systém, ve kterém bychom mohli jednoduše fakturovat. Všechny systémy, které jsme tehdy prozkoumali, byly až příliš komplikované. Když jsme software zpřístupnili online, dostali jsme od podnikatelů velmi pozitivní zpětnou vazbu. Řekl bych, že jsme jim „kápli do noty” – i ostatní v podstatě řešili podobné problémy jako my. Potom nám začali psát, jaké funkce bychom ještě mohli přidat a co bychom mohli vylepšit. A tak SuperFakturu vlastně vyplepšujeme až dodnes.

Jakým způsobem dokáže SuperFaktura zjednodušit procesy a ušetřit čas podnikatelům? V čem spočívá spomínaná automatizace procesů?

Snažíme se, aby SuperFaktura poskytla podnikateli možnost věnovat se tomu, co ho baví. Aby se mohl zabývat více samotným byznysem místo toho, aby desetkrát denně kontroloval fakturaci. Tak, aby dokázal rychle vyklikat fakturu, ale také nabídku, objednávku nebo dodací list bez studování návodů.

Podnikatel má například možnost vytvářet pravidelné faktury, které se ve stanovený čas samy vytvoří a odešlou klientovi. Automaticky se také párují platby s fakturami, automaticky se posílají e-maily nebo SMSky s upomínkou plateb nebo poděkováním za úhradu.

Zkrátka, děláme všechno pro to, aby člověk nemusel řešit zbytečnosti, které ho jen zatěžují a pro byznys nejsou zásadní. Právě proto v SuperFaktuře říkáme, že podnikání může být radostné. Představte si jenom, že si užíváte drink na pláži a procesy fičí i bez vás.

Velmi zajímavé služby poskytujete také pro majitele e-shopů. Jak vypadá napojení e-shopu na fakturaci v SuperFaktuře?

E-shopové systémy většinou samy obsahují také fakturační moduly, ty ale neřeší, co se má stát s fakturou po jejím vystavení. Na SuperFakturu se můžou prostřednictvím API napojit různé e-shopové systémy – od krabicových řešení až po řešení na míru. Software vytvoří fakturu z objednávky, e-shop ji automaticky stáhne a pošle zákazníkovi e-mailem. Pokud si e-shoper aktivuje tzv. online platby, na fakturách se mu zobrazí tlačítko “zaplatit online” a klient tak uhradí fakturu mnohem jednodušeji, než kdyby platil standardním bankovním převodem. Fakturky se dají exportovat i pro účetního a dokonce i pro kurýra. Účetní může mít do SuperFaktury také samostatný přístup. Majitel e-shopu tak nemusí dělat nic navíc a místo papírování si dá kávičku.

Existuje možnost, jak si případní zájemci můžu tyto funkce vyzkoušet?

Takovou možnost, samozřejmě, máme. Na stránce www.superfaktura.cz najde každý zájemce možnost vyzkoušet si službu na 30 dní zadarmo. Stačí se jen zaregistrovat. Zákazník si tak může otestovat naši webovou verzi nebo velmi kladně hodnocenou mobilní aplikaci pro operační systémy Android nebo iOS.

O SuperFaktura.cz

Fakturačný systém SuperFaktura pomáhá podnikatelům s fakturací a účetnictvím už od roku 2011. Tento jednoduchý online systém určený pro živnostníky, malé a střední podnikatele je dnes jedním z nejžádanějších fakturačních systémů, který využívá více jak 120 000 podnikatelů z České republiky, Slovenska a Rakouska.