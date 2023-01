Autem na hory. Proč potřebujete auto asistenci?

Cesta autem na hory a ještě navíc do zahraničí, to už je pořádná výzva. S jakými nepříjemnými situacemi se řidiči v zimě nejčastěji potýkají? V čem vám pomůže auto asistence a proč není od věci si za ní v zimě připlatit?

Asistenční služby pro své vozidlo má v nějaké formě téměř každý motorista. Jedná se o službu, která je obvykle součástí povinného ručení nebo havarijního pojištění. Její plnění a zahrnutý balíček služeb se pak různí. “Rozhodně doporučuji zajímat se o výši a rozsah plnění. Majitelé vozů jsou mnohdy rozčarovaní, a to zvlášť při cestě do zahraničí. Často totiž zjistí, že výše jejich plnění nestačí na repatriaci vozidla zpět do Česka, natož pak na náhradní vůz či dopravu pro sebe a rodinu. Zejména v zimě umí nízká plnění, či chybějící služby potrápit. Je to totiž sezóna, kdy asistenci občas využijete i několikrát,” vysvětluje Lukáš Soural, obchodní ředitel z Europ Assistance, která poskytuje asistenční služby. Asistenční služba vám může také ušetřit čas. Řada dodavatelů – tedy servisů a odtahovek, řeší na základě smluv jejich případy přednostně.

Nejde jen o nehody

Momenty, kdy se hodí asistenční služba nesouvisí jen s nehodami a vozidly v závěji. “Mezi velmi časté zimní defekty patří přimrzlá těsnění dvěří, vybitá baterie, nefunkční startér, či problémy s řídící jednotkou vlivem nízkých teplot, a to platí i ve městech. Vlivem špatně udržovaných vozovek také dochází k poruchám zavěšení pneumatik, což může narušit celkovou geometrii vozu a jeho dobrou ovladatelnost. Kameny a sůl na silnicích pak umí pořádně potrápit podvozek i karoserii vozu. Pokud bydlíte mimo město, umí udělat neplechu špatná sjízdnost silnic nižší třídy i vyšší riziko zamrznutí paliva,” vyjmenovává Lukáš Soural z Europ Assistance. Když udeří mrazy, je prostě každá bezproblémová jízda malá sláva.

Chystáte se na hory?

Podle ACK ČR absolvuje cestu na hory do zahraničí ročně na 650 000 Čechů. Zařadíte se letos mezi ně? A jste si jistí, že by vaše asistenční služba pokryla repatriaci vozidla? Je totiž možné, že by výše plnění nestačila ani na odtah z Krkonoš. “Jaká výše je optimální? Například naše služba AutoCare má plnění do výše 100 000 Kč. To stačí na převoz vozidla nejen z Rakouska, ale třeba i z Norska nebo jižní Francie. Je tedy otázkou, jak daleko se vydáváte. Repatriace vozu však vždy patří mezi nákladné položky,” popisuje Lukáš Soural. Jaké další služby vyhledávat? Zapůjčení náhradního vozu, zajištění náhradní dopravy či ubytování, silniční asistenci, odtah, úschovu vozu, úhradu nové pneumatiky…

Lze využít jen na zimu?

Kdy si službu sjednat? Stihnete to před odjezdem? “Například naší asistenční službu AutoCare lze sjednat online ještě večer a ráno vyrazit třeba na cestu do rakouských Alp. Pro tuzemské silnice ji nabízíme na rok, do zahraničí ji lze sjednat i na měsíc. Ať už s námi, nebo ne, jezděte bezpečně a spoléhejte na profesionální podporu,” doporučuje na závěr obchodní ředitel Europ Assistance Lukáš Soural. Kam a jak se letos chystáte vy?