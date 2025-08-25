Aplikace Můj Luxor, která mění způsob, jakým konzumujeme knihy

Knihkupectví v kapse
Mobilní aplikace Můj Luxor je dostupná pro Android i iOS a svým uživatelům otevírá přehledný přístup k celé digitální knihovně. E-knihy si zde můžete rovnou koupit a číst v integrované čtečce, která nabízí komfortní funkce, od nastavení velikosti písma přes noční režim až po ukládání záložek.
Kdo preferuje poslech, ocení také audioknihy. Stačí jediné kliknutí a kniha začne hrát. Ideální při řízení, sportu nebo relaxu. Některé tituly navíc mají i verzi namluvenou umělou inteligencí, což je v Česku zatím spíše výjimečná novinka.
Jedna aplikace, více možností
Ať už patříte mezi klasické „papíráky“, nebo digitální čtenáře, aplikace vám umožní střídat formáty podle situace. V metru si otevřete e-knihu, v autě spustíte audioknihu. Díky propojení s účtem na e-shopu luxor.cz se navíc vaše knihovna synchronizuje napříč zařízeními, takže všechny zakoupené tituly máte neustále po ruce.
Digitální knihy už dávno nejsou jen alternativou, pro mnoho lidí se staly hlavním způsobem, jak se dostat k literatuře. Úspora času, možnost multitaskingu, okamžitý nákup i poslech jsou důvody, proč obliba e-knih a audioknih rychle roste napříč generacemi.
Co dalšího aplikace umí?
Aplikace Můj Luxor myslí i na pohodlí a přehlednost. Kromě samotného čtení a poslechu nabízí také:
- možnost sledovat oblíbené autory a žánry,
- notifikace o novinkách a slevách,
- jednoduché a intuitivní ovládání,
- zajímavý obsah z literárního světa (LUXOR magazín, kulturní tipy, tipy na knihy, zajímavosti o knihách a autorech či soutěže)
Celé prostředí je navržené přehledně, bez rušivých reklam, s důrazem na čistý design. Díky tomu působí aplikace spíše jako moderní streamovací služba než tradiční knihkupectví.
Čtení bez limitů
Zatímco některé čtečky nebo aplikace pracují s uzavřenými formáty, Můj Luxor sází na běžné standardy, jako jsou EPUB a MP3. Samozřejmostí je i offline režim, takže své knihy máte dostupné i v letadle, v metru nebo na místech bez signálu.
Pokrok se žene kupředu. I ve světě knih
Vývoj aplikace Můj Luxor ukazuje, že digitální knihy mají velký prostor k růstu. Ať už půjde o přirozenější hlasy v audioknihách, interaktivní texty nebo chytré doporučovací algoritmy, které se učí z čtenářských preferencí, možnosti jsou obrovské.
Aplikaci Můj Luxor najdete v App Store i Google Play. Chcete číst i poslouchat, kdekoliv právě jste? Už není potřeba hledat dál!