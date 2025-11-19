AI Visibility: Jak zůstat viditelný v době, kdy o vašich tržbách rozhoduje AI

Vyhledávání se během několika měsíců změnilo víc než za poslední dekádu. Namísto seznamu odkazů dnes zákazník dostává hotovou odpověď – AI přehled, doporučení nebo shrnutí. Uživatel často vůbec neklikne na výsledky vyhledávání, reklamu ani e-shop. Vítězí ten, koho si algoritmy vyberou jako zdroj.
Pro firmy to znamená zásadní změny. Investice do SEO, obsahu a výkonových kampaní přestávají stačit, pokud vaše produkty, služby a data „nevidí“ samotná AI. Otázka už nezní, na jaké pozici jste v SERPu, ale zda vůbec vstupujete do konverzace, kterou AI se zákazníkem vede.
Online konference AI Visibility nabídne konkrétní postupy, jak přizpůsobit obsah, katalogy i cenu a dostupnost tak, aby vás umělá inteligence dokázala najít, citovat a posílat k vám zákazníky.
Akce proběhne ve čtvrtek 11. prosince od 10:00, přičemž záznam bude pro účastníky jako bonus k dispozici.
Program propojuje strategický nadhled s praktickými postupy:
- jak přizpůsobit obsah a produkty pro AI (LLM-ready struktura, kontext, reference),
- jak se „dostat“ do AI Overviews a jak to průběžně měřit,
- jak přizpůsobit kampaně novému, multimodálnímu vyhledávání,
- jak krotit AI boty, aby vám nepožíraly výkon webu, a přitom ani nepřiškrtily viditelnost.
Čeká vás šest 40minutových přednášek:
Hra o vyhledávání: Nová pravidla, noví vítězové a nové oběti
AI odpovědi a zero-click výsledky přepisují pravidla akvizice. Jaké taktiky přestávají fungovat a jaké konkrétní kroky zařadit na priority list, abyste nepřišli o organickou návštěvnost? Prozradí přednáška SEO experta Pavla Ungra.
Slevomat v AI éře
Jak Slevomat proměňuje tlak umělé inteligence v příležitost. Konkrétní projekty, kroky a priority, které považuje CEO Tomáš Braverman za klíčové pro další růst v AI době.
Budoucnost vyhledávání na Googlu optikou AI inovací
Google posouvá vyhledávání k dialogu a multimodálním dotazům. Pavel Jašek z Google Czech Republic prozradí, co to znamená pro obsah, reklamu a viditelnost firem, které chtějí zůstat v doporučeních AI.
AI Overviews: česká data, jak je měřit a jak se do nich dostat?
Tomáš Novák z Marketing Miner ukáže, jak často se v Česku zobrazují AI Overviews, koho nejvíc zasahují a jak zjistíte, zda v nich jste i vy. Poskytne praktický návod na měření a zvyšování „AI viditelnosti“.
SEO se mění. Vyhrává ten, koho cituje AI
Cílem už není první stránka, ale být zdrojem pro AI odpovědi. Praktický návod pro optimalizaci poskytne Gašpar Nagy z Techmates.io: checklist pro úpravu obsahu tak, aby s vámi LLM uměly dobře pracovat a manažeři mohli dát týmům jasné zadání.
AI boti: Jak si nenechat sežrat server a co vlastně umějí přečíst
AI crawlery mohou zatížit infrastrukturu i ovlivnit byznysové metriky. SEO specialista Zdeněk Dvořák se zaměří na to, jak nastavit pravidla a monitoring, abyste chránili výkon a náklady a zároveň nepřišli o viditelnost v AI?
Akce je cílená na e-shopy, manažery, technicky uvažující marketéry i publishery.
Kompletní program online konference AI Visibility najdete na stránkách akce, kde se můžete zaregistrovat. Akci pořádá TUESDAY Business Network, produkčně ji zajišťuje Internet Info. Mediálně akci podporují GeekLife.cz, Lupa.cz a Podnikatel.cz.