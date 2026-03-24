AI umí tvořit obsah rychle. Ale co dnes skutečně funguje?

AI dnes dokáže během chvíle vytvořit text, návrh kampaně i sérii dalších výstupů. O to větší roli ale hraje otázka, co si v době zrychlené produkce ještě udrží pozornost, obchodní smysl a důvěru publika. Právě na to se zaměří letošní ročník konference Content First, která otevře témata od značkového příběhu a komunit na sociálních sítích přes firemní média až po využití AI v kreativním procesu.
Součástí programu bude také workshop AI Video Show s Ondřejem Svobodou z CineMagic. Ten vám naživo předvede vznik krátkého AI videa podle námětu diváků. Uvidíte celý proces od prvního promptu přes vizuály a animaci až po hlas a hudbu, a to v reálném čase.
Dále vás čekají například tyto přednášky:
Příběh. Největší kapitál značky
O tom, proč je dlouhodobě konzistentní příběh pro značku cennější než neustálé změny stylu, vás přesvědčí Jiří Langpaul z agentury WEAREGINGER. Na case study Kooperativy ukáže, jak vzniká komunikace, která vydrží roky a buduje důvěru zákazníků.
Podcasty 2026: Komunitní formát, nebo „levná“ televize poháněná AI?
Podcasty dnes může tvořit každý, a to plně automaticky. Ale je to to, co pro své klienty skutečně chceme? Hana Němečková ze Storylabu předvede, kde může AI pomoct a kde naopak oslabuje hodnotu.
Firemní média v době AI: obsah jako služba
Jak AI proměňuje blogy, magazíny, newslettery i interní komunikaci ukáže Lucie Milerová z 52pages. Vysvětlí, proč obsah už není jen výstup, ale služba, která má lidem pomoci rychle najít odpověď, zorientovat se a lépe se rozhodnout.
Jak budovat komunitu na sociálních sítích s byznysovým dopadem
David Duc ze ShortPRO ukáže, proč dnes nestačí jen vyrábět obsah a sbírat dosahy. Zaměří se na budování komunity, která posiluje důvěru, doporučení i nákupní rozhodování, a nabídne i pohled na metriky, které mají skutečný obchodní význam.
Jak použít AI v kreativním procesu aneb nebuďte generický, trapný a zaseknutý
Praktický pohled na to, jak zapojit AI do kreativy tak, aby nezmizel nápad, značka ani pointa, nabídne Petr Koubek z LCG New Media. Ukáže, jak z AI udělat užitečného parťáka, a ne továrnu na generický obsah bez emocí a originality.
Od digitálního balastu k obsahu, který má šmrnc
Proč ani v době AI a dat nevzniká kvalitní obsah automaticky vysvětlí Jan Pilát z WPP Media Czech Republic. Na konkrétních kampaních ukáže, jak propojit strategii, kreativitu a technologie tak, aby výstup nebyl průměrný, ale měl nápad, emoci a zapamatovatelný efekt.
Jak z virtuální postavy udělat tvář značky
Alexandra Bruny z Elevaty.ai, se bude věnovat AI avatarům jako nové součásti brandu a představí roli virtuální postavy jako rozpoznatelné tváře značky
