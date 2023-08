5 tipů odborníka, jak na akvizici firmy zaručeně vyděláte

Přemýšlíte nad tím, že nákup firmy by byl vhodným krokem, jak rozšířit své pole působnosti a přinést si tak do portfolia „nového koně”, díky kterému můžete více vydělávat? Pak se vám bude hodit 5 osvědčených tipů, jak na úspěšnou akvizici firmy. Podělil se s námi o ně poradce pro prodej firem Jiří Gálik ze společnosti Galik In s.r.o..

Zvolte si obor ve kterém už peníze umíte vydělávat

Prvním krokem k úspěšné investici je zvolit si obor, ve kterém máte již předchozí zkušenosti a umíte v něm efektivně vydělávat peníze. Důležité je, abyste se drželi oborů, se kterými jste dobře obeznámeni. Pokud byste sáhli mimo oblast, ve které se dobře orientujete, může (ale nemusí) to skončit nezdarem.

Jestliže chcete vsadit na jistotu, jděte do míst, kde to dobře znáte a nemůžete se spálit.

„Díky vstupu do známého odvětví, budete mít lepší šanci identifikovat potenciální příležitosti a rizika v daném odvětví. Znáte trh, cílovou skupinu i konkurenty a to je velká výhoda,” zmiňuje Jiří Gálik.

Najděte firmu, které schází něco, co vy umíte dodat

Dalším a neméně důležitým bodem při zvažování akvizice, je proces hledání vhodné firmy na prodej. Nabídka se vám může zjevit ve vhodnou chvíli sama od sebe, ale častěji bude nutné jít příležitosti aktivně naproti.

“Když vhodnou firmu najdete, je klíčové identifikovat, co jí jako nový majitel můžete předat, aby prosperovala a přinášela zisk. Může to být vaše zkušenost v daném oboru, schopnost provádět úspěšné marketingové kampaně, právnické nebo legislativní know-how, nebo třeba přístup k potřebným technologiím a odborníkům. Například pro klienta, zemědělský holding, jsem zajistil koupi velké pekárny na brněnsku. Klient byl schopen vypěstovat vlastní pšenici s vysokou efektivitou a ušetřil tak velké množství peněz na hlavní surovině, mouce pro vlastní pekárnu.” uvádí příklady benefitů Gálik.

Identifikujte firmy s potenciálem a možností, jak je díky vašim schopnostem zlepšit a rozvinout.

S výběrem firmy, která zapadne perfektně do vašeho portfolia vám zkušený poradce na prodej firem poradí a provede vás i všemi úskalími akvizičního procesu.

Kupte tuto firmu za nejlepší možnou cenu

Před stanovením cenové nabídky při nákupu firmy je nezbytné provést pečlivou analýzu hodnoty společnosti a dovést vyjednávání s současnými majiteli k vzájemnému konsensu. Nebojte se vyjednávat a využít své znalosti, abyste dosáhli optimálních podmínek při nákupu. Pokud se na to necítíte, přizvěte si k ruce odborného poradce, který vše potřebné k vyjednávání zajistí.

Poradce Jiří Gálik říká: „Důvodem, proč si při nákupu firmy vyplatí oslovit specializované poradce pro prodej firem, je i ten, že díky zkušenostem při vyjednávání, můžete opravdu získat firmu za nejlepší cenu, která bude výhodná pro vás a uspokojivá pro předchozího majitele. Zkrátka hledáte nabídku, která bude win-win. Bankéři, auditoři a ekonomové zpravidla dobrý obchod nevyjednají, klíčové je mít vysokou emoční inteligenci, která připraví dobrou půdu pro navázání vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. ”

Začněte se změnami, které vaši firmu zhodnotí

Po úspěšné akvizici firmy je na čase zahájit změny, které povedou k jejímu zhodnocení. Zaměřte se na odstranění hendikepů, se kterým se firma potýká, a implementujte nové strategie a postupy, které jí pomohou růst a prosperovat. Identifikujte slabá místa a optimalizujte procesy tak, aby firma dosáhla svého plného potenciálu.



Autor: Adobe Stock

„Na trhu s firmami jsou často společnosti, které jsou na vrcholu a nemohou se dostat dál nebo firmy, které trápí nějaký problém, se kterým si předchozí majitel neuměl efektivně poradit. Zpravidla společnost vybudoval jeden člověk, který dosáhl svých manažerských limitů a není schopen vybudovat vyšší management aby se firma mohla dále rozvíjet. Nebo se často stává, že majitel se zabývá především výrobou a obchod pokulhává. Právě zde mohou být příležitosti pro investora. ” radí Jiří Gálik z poradenské firmy Galik In.

Inkasujte

Pokud jste úspěšně provedli potřebné změny a firma se díky vašim intervencím stala ziskovější a prosperující, přichází čas na odměnu za váš úspěch. Zisky z investice mohou přijít ve formě dividend, prodeje podílu nebo jiných finančních transakcí, které vám umožní získat zpět váš vložený kapitál a vydělat požadované zisky.

Autor: Adobe Stock

Dosáhnout úspěšné investice do firmy a získat finanční výhody je vcelku snadné, když víte, jak na to. Pamatujte, že investování do firem nese určitá rizika, a proto je důležité jednat pečlivě a uvážlivě. V dnešní době můžete investovat do nepřeberného množství aktivit. Jedním z faktorů při rozhodování pro vás bude návratnost investice. Při dobře provedené akvizici společnost může být návratnost investice v horzizontu 4 až 10 let.Pro konzultaci při prodeji nebo nákupu firmy se můžete obrátit i na Jiřího Gálika. Kontakt najdete na galikin.cz.