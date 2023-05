5 kroků, díky kterým budete při prodeji firmy úspěšní

Roky jste si váš business hýčkali, ale cítíte, že vám už ubývá energie a rádi byste, aby se firma postavila na vlastní nohy a fungovala i bez vás? Asi se shodneme, že než podnik zlikvidovat, je lepší ho předat novému, schopnému majiteli, který se o ni postará a zajistí, aby dále vzkvétala. Jak při prodeji postupovat, aby se vám vyplatil a neskončil fiaskem?

Kdy je vhodné prodat firmu?

Prodej firmy je strategické rozhodnutí, které vyžaduje pečlivé zvážení. Existuje několik faktorů, které byste měli vzít v úvahu při určování vhodného času pro prodej. Patří sem například:

Stabilní a rostoucí tržby: Vyšší tržby mohou zvýšit hodnotu firmy a přilákat více potenciálních kupců.

Dokončené investice: Pokud jste právě dokončili důležité investice do rozvoje firmy, může to zvýšit atraktivitu pro potenciální zájemce.

Osobní situace: Vaše osobní situace, jako je blížící se důchod nebo změna životních cílů, může být důvodem pro prodej firmy.

Firmu je vhodné prodat v situaci, kdy je stabilizovaná a s dobrou vizí do budoucna. Pokud se nachází v problémech, může být ale prodej a následná transformace pod novým vedením nadějí na záchranu.

Při prodeji firmy je vhodné postupovat obezřetně a podle jasně daného plánu. Pro jeho vytvoření se vyplatí kontaktovat externího konzultanta, který se v odvětví akvizic firem pohybuje a zná veškeré náležitosti, které s sebou převod firmy na nového majitele přináší.

1. Sestavte tým a vyhodnoťte prodejnost

Při přípravě prodeje firmy je důležité sestavit tým odborníků, kteří vám pomohou s procesem. Kromě externího poradce sem patří především právníci a finanční poradci a. Jejich znalosti a zkušenosti vám pomohou posoudit prodejnost firmy, identifikovat klíčové faktory pro potenciální zájemce a připravit potřebnou dokumentaci.

K ruce byste si při rozhodnutí o prodeji měli povolat také vyšší management. Schopní zaměstnanci znají velmi dobře firemní procesy a mohou být při celém procesu velmi užiteční.

2. Oceňte firmu, tak, abyste neprodělali

Správné ocenění firmy je klíčové pro úspěšný prodej. Spolehnout se na profesionální ocenění může zajistit spravedlivou a realistickou cenu. Zohledněte finanční výsledky, aktiva, příležitosti a rizika firmy.

Pravidlo, kterým se řídí zkušení vyjednavači zní, že jako první by měl cenu nabídnout potencionální kupec. Usnadní vám to výběr z více kandidátů a také vám to dá reálnou představu o tom, nakolik si vašeho podniku cení lidé zvenčí. To, že cenu jako první navrhne zájemce, vám umožní být flexibilní ve vyjednávání o konečné částce.

3. Vytipujte si potencionální kupce

Vytipování potenciálních zájemců o vaši firmu je naprosto klíčové. S výběrem firem a zájemců, které s nabídkou odkupu oslovit vám nejlépe poradí zkušený externí poradce.

Autor: AdobeStock

Zde je několik faktorů, které vám mohou pomoci identifikovat vhodné zájemce:

Odvětví a trh: Zaměřte se na zájemce, kteří již působí v podobném odvětví nebo mají synergické produkty nebo služby. Tito zájemci mohou vidět vaši firmu jako strategickou příležitost pro rozšíření svého podnikání. Finanční prostředky: Zvažte zájemce, kteří mají dostatečné finanční prostředky k nákupu vaší firmy a jejímu dalšímu rozvoji. To může zahrnovat investiční společnosti, soukromé investory nebo strategické partnery. Odbornost a zkušenosti: Hledejte zájemce, kteří mají relevantní odbornost a zkušenosti ve vašem odvětví. Tito zájemci budou mít pravděpodobně lepší porozumění vaší firmy a budou schopni lépe využít její potenciál. Hodnoty a kultura: Mějte na paměti hodnoty a kulturu vaší firmy při vybírání zájemců. Hledáte zájemce, kteří sdílí vaše hodnoty a budou pokračovat v rozvoji firmy ve shodě s její vizi a posláním. Reference a pověst: Důkladně prověřte potenciální zájemce a zjistěte si o nich co nejvíce informací. Posouzení jejich pověsti, úspěchů a reference může pomoci identifikovat seriózní a schopné zájemce.

Prodej firmy se podobá námluvám. Stejně tak, jako vy si budete prověřovat zájemce o vaši firmu, budou si i oni prověřovat vás. Z toho důvodu je nezbytné, udělat ve firmě pořádek ještě dříve, než se do procesu převodu na nového majitele pustíte.

Autor: AdobeStock

4. Ukažte firmu v nejlepším a pravdivém světle

Při představení firmy potenciálním zájemcům je klíčové ukázat ji v nejlepším světle, ale současně zachovat pravdivost a transparentnost. Zde je několik tipů, jak zaujmout:

Vytvořte detailní prezentaci s nejdůležitějšími daty o firmě.

Dejte dohromady detailní finanční analýzu.

Představte vaše zákazníky a trh.

Pochlubte se týmem a představte organizaci.

5. Vyjednejte si dobré podmínky

Cíle úspěšného prodeje je, aby byly spokojené obě strany, tedy jak prodávající, tak i kupující. K tomu, aby k vzájemnému souladu došlo, je nutné jasně stanovit, podmínky prodeje a také se domluvit na jednotlivých postupných krocích, které budou před i po podpisu smlouvy následovat:

Právní příprava: Spolupracujte s právníkem, který vám pomůže s přípravou smlouvy o prodeji a dalších potřebných dokumentů. Je důležité zabezpečit správné převody majetku, odpovědnosti a dodržování případných omezení konkurence. Due diligence: Potenciální kupci mohou požadovat provedení due diligence, což je důkladné prozkoumání vaší firmy. Bude se zkoumat její finanční, právní, obchodní a operační aspekty. Během tohoto procesu je důležité poskytnout potřebné informace a spolupracovat s kupcem a jeho týmem. Dokončení smlouvy: Po úspěšném průchodu due diligence a dosažení vzájemného souhlasu je čas na dokončení smlouvy. Tento proces zahrnuje podpis konečné smlouvy o prodeji, která stanovuje veškeré podmínky prodeje, včetně ceny, platebních podmínek, převodu majetku a dalších důležitých ustanovení. Komunikace s zaměstnanci a zainteresovanými stranami: Po dokončení prodeje je důležité informovat zaměstnance a další zainteresované strany o změně vlastnictví a poskytnout jim potřebné informace. Ujistěte se, že zaměstnanci budou mít jasnost ohledně svých pracovních podmínek a budou informováni o budoucnosti firmy.

Dokončení prodeje firmy je důležitým mezníkem a vyžaduje pečlivé plánování a správné řízení procesu. Spolupráce s odborníky a pečlivé dodržování právních a finančních aspektů vám pomohou dosáhnout úspěšného prodeje, který přinese výhody jak pro vás, tak pro nového vlastníka firmy.

Autor: AdobeStock

