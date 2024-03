4 tipy, jak na odhad ceny nemovitosti pro dědické řízení

Smrt bližního je krom času truchlení také časem, kdy je potřeba zařídit mnoho administrativy. To se týká například i dědického řízení. Součástí něj je totiž vyhodnocení celkové výše majetku nebožtíka, k čemuž bude notář potřebovat vaši pomoc. Pokud je například součástí dědictví nemovitost, bude od vás potřebovat odhad ceny nemovitosti pro dědické řízení. Objevte tipy, jak ho rychle, bez chyb a za rozumnou cenu získat.

4 tipy, jak udělat správně odhad ceny nemovitosti pro dědické řízení

Pokud je součástí dědictví nemovitost, notář od vás bude pro dědické řízení potřebovat odhad její ceny. Bez toho nebude schopen splnit jeden ze svých úkolů, vyčíslení celkové hodnoty majetku nebožtíka. Zhotovení tohoto odhadu vás pak staví před nejedno rozhodnutí, ve kterém můžete chybovat. Zjistěte, jak vše udělat dobře a na co si dát pozor.

1. Obstarejte si pouze odborný odhad ceny nemovitosti

Notář se nikdy nespokojí s neodborným odhadem ceny nemovitosti. Udělat si samostatně odhad sice nemusí být zas až takový problém, ale v tomto případě to nestačí. Pro odhad ceny nemovitosti si proto vždy zajděte za odborníkem.

2. Mezi odborníky si vyberte toho správného

Právě realitní specialita vám dodá vhodný odhad nemovitosti za rozumnou cenu. Setkat se ale můžete i s bankovním odhadcem, jenže jeho odhad lze využít jen v rámci žádosti o hypotéku. Tento odhad totiž bývá často až o 30 % nižší, než je tržní cena nemovitosti. Je to proto, že banka si bude jen tak jistá, že kdybyste náhodou nebyli schopni splácet, prodejem nemovitosti opravdu zaplatí celý váš dluh.

Setkat se můžete také se soudním znalcem. Jeho odhad byste sice mohli pro dědické řízení použít, je ale zbytečně komplexní a drahý. Ideální je proto odhad ceny nemovitosti od realitního specialisty.

3. Vyberte si kvalitního realitního specialistu

Při výběru realitního specialisty se vždy podívejte na jeho reference a zda má s daným typem nemovitostí zkušenosti. Porovnejte také ceny jeho služeb s konkurencí. V opačném případě by se mohlo stát, že byste si zbytečně připlatili třeba i za nedostatečný odhad ceny nemovitosti.

Odhad ceny nemovitosti pro dědické řízení

4. Trvejte na skutečném odhadu ceny nemovitosti

Pro některé z vás může znít tento tip až nepochopitelně. Bohužel se ale i v tomto chybuje. Mnoho lidí totiž žádá po odhadci, aby pro dědické řízení odhadl schválně nižší cenu nemovitosti. Dělají to proto, že chtějí ušetřit, neboť odměna notáři je odvozena od celkové hodnoty majetku, kde je nemovitost často to nejdražší. Tento krok se vám může ale paradoxně prodražit. Proč to?

Notář totiž může příliš nízký odhad odmítnout a vy si pak budete muset nechat zhotovit nový. Místo jednoho odhadu tedy zaplatíte dva. Další problém může nastat, když nemovitost prodáte. Neboť daň z nemovitosti se počítá ze zisku a ten se rovná prodejní cena minus původní cena. Protože pak bude váš odhad původní ceny nízký, zisk z nemovitosti bude zbytečně vysoký a vy si zas připlatíte. Místo úspory se tedy stane pravý opak.

