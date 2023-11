3 tipy, jak vydělat víc na pronájmu domu nebo bytu

Poptávka po nákupu domů a bytů průběžně klesá, což je dáno drahými hypotékami. Proto naopak roste poptávka po pronájmech bytů a domů a ceny nájmů letí vzhůru spolu s tím. Objevte 3 tipy, jak z pronájmu získat opravdu maximum.

1. Dejte si záležet na odhadu ceny nájmu

První a zásadní krok každého pronájmu domu nebo bytu je odhad ceny pronájmu. Hned v něm totiž mnozí dělají velké chyby. Kvůli nim pak nepronajmou nebo na pronájmu prodělají.

Nejdřív se proto musíte vyhnout odhadu ceny nájmu z realitních portálů. Z nich totiž nezjistíte, zda je o nabízený nájem zájem, nebo není, popř. za kolik byla nemovitost nakonec pronajatá. Snadno tedy můžete odhadovat cenu podle špatně zvolených cen.

Odhadujte proto vždy z cen reálných nájmů, které jsou v katastrech nemovitostí, v cenových mapách nebo v databázích realitních kanceláří. Pomoc vám může ale také nezávazně nabízená služba realitních kanceláří online odhad ceny nájmu zdarma, která vychází z reálných cen pronájmů v dané lokaci.

Nezapomínejte zejména u atypických nemovitostí do odhadu ceny nájmu započítat i další důležité faktory, jako je stáří a stav nemovitosti, její vybavení, dispozice, ale také příslušenství jako balkón, parkovací místo, sklep, patro, orientaci nebo občanskou vybavenost. Více jsme o tom psali v článku Jak na přesný odhad ceny nájmu.

2. Realizujte potenciál nemovitosti

Zásadní pro získání maxima z pronájmu domu nebo bytu je plně realizovat potenciál nemovitosti. Každou nemovitost totiž zpravidla dokážete pomocí drobných oprav, vymalování či díky novému nábytku zatraktivnit. Když navíc zapracujete i na její prezentaci a propagaci, můžete za její pronájem dostat klidně i o nějakou tu desítku ročně navíc.

Důležité je také nemovitost přizpůsobit primárním zájemcům. Menší byty například hledají spíše mladší lidé nebo bezdětné páry, kdežto větší zpravidla rodiny. Pro každou tuto skupinu je pak důležité jiné vybavení, jiné vlastnosti nemovitosti i jiné informace (mladší se zajímají víc o zábavu v okolí a ocení často i více vybavený byt). Vyjděte jim vstříc a oni se vám odmění větším zájmem, a tedy i vyšší cenou nájmu.

3. Dobře si prověřte nájemníka

I když vyšperkujete nemovitost, zvolíte ideální cenu a vytvoříte profesionální prezentaci a propagaci, nic to není platné, když si pořádně neprověříte nájemníka. Důležité je určitě zjistit, zda je solventní, nemá dluhy, není v exekuci, má práci. Za tímto účelem od něj můžete chtít výpisy z registrů dlužníků nebo si ho dle jeho rodného čísla prověřit na Czech Pointu na poště.

Rozhodně se ale také porozhlédněte na jeho sociálních sítích i na internetu všeobecně. Není nic horšího, než když po pár měsíci zjistíte, že nájemník nemá na nájem, a v tom lepší případě musí vaše hledání začít znovu.

