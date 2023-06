3 tipy, jak najít nejvýhodnější běžný účet

Účet je naší součástí

Osobní účet se dnes stává téměř součástí naší identity. Ostatně, i proto vznikla Bank ID (bankovní identita). Prostřednictvím osobního účtu můžeme odesílat a přijímat platby, díky přidružené platební kartě můžeme bezhotovostně hradit nákupy, platit chytrým telefonem nebo hodinkami a přes Bank ID třeba i komunikovat s úřady.

Všechny banky ale nejsou stejné a jejich účty také ne. Srovnávat je můžeme podle mnoha různých faktorů a ideálně v nějaké rychlé a přehledné kalkulačce.

Pokud se snažíte vybrat si nejvýhodnější běžný účet, ideálním řešením je tedy udělat si pro běžný účet srovnání a pak si zvolit ten NEJ. Nemáte na zdlouhavé porovnávání čas? Nevadí, například portál Ušetřeno.cz nabízí pro běžný účet srovnání a svůj ideální bankovní účet si tam najde každý.

1. Poplatky

Nevíte, podle jakých parametrů hledat nejvýhodnější osobní účet? Nejdůležitější bývá pro běžný účet srovnání poplatků. Tedy kolik peněz budete měsíčně platit za vedení účtu, za odeslané platby, za přijaté platby, za výběry z bankomatů, za výběr hotovosti v zahraničí a tak dále. Mnoho osobních účtů už je zcela bez poplatků – ale pořád se ještě najdou takové, které vás měsíčně budou stát spoustu peněz.

2. Bonusy

Dále byste měli zvážit, zda snese vámi vybraný běžný účet srovnání na poli různých bonusů. U mnoha bank můžeteprostřednictvím osobního účtu získávat různé slevy na produkty, využívat cashback, účastnit se věrnostních programů, dostat spořicí účet se zajímavým úročením. Nejlepší běžný účet se bude honosit i příznivými podmínkami pro kontokorent či půjčku. A podle toho se dnes dá poznat ten nejvýhodnější běžný účet.

3. Internetové bankovnictví

Možná nechcete internetbanking využívat, ale to ještě neznamená, že by ho ten nejlepší běžný účet neměl mít. Dnes už má internetové bankovnictví nebo mobilní aplikace k dispozici většina bank. A jen na vás záleží, jestli jim budete důvěřovat, nebo zůstanete u „klasiky“. Vždy se ale vyplatí zajímat se o jejich přednosti. Nejlepší běžný účet by měl mít i nejlepší online bankovnictví. Takže je vhodné podrobit i v tomto ohledu vámi vytipovaný běžný účet srovnání s ostatními.