3 bankovní vychytávky, které nám zásadně ulehčují život

1. Platební karta v mobilu
Nejpraktičtější vynález posledních let? Jednoznačně platební karta v mobilu. Podle dat karetních společností podíl mobilních plateb každoročně narůstá. Jejich oblíbenost přirozeně kopíruje věk uživatelů: u generace Z tyto platby převažují, plastovou kartu nepotřebuje více než 60 % z nich.
Výhody jsou patrné hlavně v každodenním používání:
- placení je plynulejší, protože mobil máte většinou hned po ruce,
- obejdete se bez plastové karty, což oceníte třeba při sportu,
- bezpečnost zvyšuje tokenizace, která při transakci nahrazuje skutečné číslo karty jednorázovým šifrovaným kódem.
U mobilních plateb je navíc ve většině případů vyžadováno biometrické ověření, což eliminuje riziko zneužití karty při ztrátě zařízení.
Tip: K nejvýznamnějším tuzemským inovátorům v oblasti mobilních plateb patří mBank. Kromě telefonu či hodinek umožňuje například i placení skrze stylový náramek či trendy prsten.
2. Virtuální karty
Stejně jako obliba bezhotovostních plateb stoupá i počet online nákupů. Bohužel s ním roste i množství podvodných e-shopů. Banky proto nabízejí možnost zřízení virtuální karty. Funguje podobně jako ta fyzická, jen neexistuje v plastové podobě. Má vlastní číslo, CVV/CVC kód i datum platnosti a lze ji kdykoliv vytvořit i zrušit přímo v mobilní aplikaci.
Mezi hlavní výhody virtuálních karet patří:
- oddělení od hlavní karty i běžného účtu, jejich případné zneužití tedy neohrozí vaše finance,
- možnost jednorázového použití,což je vhodné pro nákup na méně známých e-shopech.
Virtuální kartu využijete zejména pro hrazení nákupů a služeb, u kterých nechcete sdílet údaje své hlavní karty.
3. Platby na telefonní číslo
Další inovací, která se za posledních několik let rychle zabydlela v každodenním používání, jsou platby na telefonní číslo. Odpadá tak nutnost pátrat po číslech účtů. A nemusíte se ani bát, že při jejich zadávání uděláte chybu. Platba odejde jednoduše na kontakt, který máte uložený v telefonu.
Systém funguje na principu párování bankovního účtu s telefonním číslem. Odesílatel zadá číslo příjemce, banka ověří spojení a peníze zamíří na správný účet.
Hlavní výhody plateb na telefonní číslo:
- rychlost, většina bank je odesílá formou okamžitých plateb,
- bezpečnost, uživatel nezadává číslo účtu a snižuje se riziko chybného zadání.
Platby na telefonní číslo omezují potřebu sdílet bankovní údaje, čímž chrání vaše soukromí.
Technologický vývoj nespí
Tyto tři novinky patří k nejviditelnějším změnám posledních let, zdaleka však nejsou jediné. Digitalizace bankovnictví postupuje rychlým tempem: z dvoudenních bankovních převodů se stávají okamžité platby, aplikace automaticky vytvářejí chytré rozpočty a notifikace upozorňují, jak si na tom stojí naše finanční zdraví. Bankovnictví se zkrátka přesunulo z velkých budov do našich kapes a stalo se službou, kterou máme k dispozici kdykoliv a kdekoliv.