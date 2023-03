100 nebo 1000 stran? Vyberte si tiskárnu podle objemu tisku

Na velikosti v tomto případě záleží, nebo spíš na objemu. Předtím, než investujete do koupě domácí tiskárny, popřemýšlejte, jak velké objemy se chystáte tisknout. Poradíme vám, které tiskárny jsou ideální pro nárazový tisk a které pro častější tisk ve větším objemu.

V parametrech tiskárny najdete údaje o doporučeném objemu tisku a maximálním objemu tisku. Oba údaje se vztahují k měsíci a pohybují se od stovek po desetitisíce. Běžně se u doporučovaných objemů počítá s 5% pokrytím. Znamená to tedy, že když je u tiskárny uvedeno, že její doporučený měsíční objem tisku je 500 stránek, má se za to, že jde o 500 stránek pokrytých tiskem z 5 % – tedy krátký odstavec, obrázky bez výplně atd. Ale co když potisknu stránku víc?

Přepsali jsme pro vás další hodnoty pokrytí do “lidštiny” a na příkladu doporučeným měsíčním objemem tisku 1500 stran vám ukážeme, kolik na ní můžete reálně vytisknout.

TISKNU POKRYTÍ 5 % (krátký odstavec) TISKNU POKRYTÍ 15 % (celá strana textu) TISKNU POKRYTÍ 80 % (fotografie a obrázky) doporučený objem = 1500 s. doporučený objem = 500 s. doporučený objem = 94 s.

Z tabulky jasně vyplývá, že kdo má v plánu tisknout více obrázků a fotografií, musí se při výběru tiskárny zaměřit na tu s větším objemem doporučeného tisku – protože reálné výsledky budou jiné než ty v parametrech tiskárny.

Tisknu málo a méně často

Sem tam úkol do školy, omalovánky pro děti nebo recept do kuchařky. Pro nárazový tisk si bohatě vystačíte s tiskárnami s menším výkonem tisku. “Pro běžné domácí použití jsou dostatečné tiskárny s měsíčním objemem 500–1000 stránek. Pokud tyto hodnoty párkrát překročíte, nic se neděje, tiskárny jsou na to připravené. Jen by se to nemělo dít každý měsíc,” vysvětluje fungování počítadla tisku Petr Marek ze specializovaného e-shopu www.rajtiskaren.cz. A doplňuje: “Pokud budete tisknout méně často, určitě bych zvolil spíše laserovou než inkoustovou tiskárnu. U inkoustových by mohlo docházet k častému zasychání trysek, to se u laserové nemůže stát.”

Někdy více, jindy méně, ale pravidelně

Při častějším tisku objemných dokumentů nebo ve chvíli, kdy víte, že budete tisknout občas i fotografie, hledejte tiskárny s větším objemem tisku – v ideálním případě se pohybujte nad hranicí 2000 tisků měsíčně. Opět platí, že pokud tento limit nárazově překročíte, nic se neděje. U tiskáren je uvedená i hodnota maximálního objemu tisku a to je právě to číslo, které byste pravidelně rozhodně překračovat neměli.

Tisknu všechno, od receptů po diplomky

Hodně, často a navíc fotky z každé dovolené i výletu. Jestli se chystáte tisknout téměř denně a fotografie nebo obrázky budou zabírat velkou část vytištěných stránek, neváhejte investovat do tiskárny s větším objemem tisku. Mají zabudované i velkokapacitní tonery, díky kterým nemusíte tak často měnit náplň a můžete zvesela tisknout tisíce stran každý měsíc.