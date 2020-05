Zvýší se příspěvky na péči? K návrhu SPD se vláda nejspíš postaví neutrálně

Návrh hnutí SPD na zvýšení některých příspěvků na péči vláda ANO a ČSSD zřejmě nepodpoří, ale ani neodmítne. Zákonodárcům by měla poslat k předloze podle podkladů pro pondělní schůzi neutrální stanovisko. Poslanci SPD poukazují na to, že příspěvky rostly naposledy před čtyřmi lety o desetinu a jejich nynější výše tělesně postiženým lidem nestačí. Dopady na státní rozpočet odhadli na 4,5 miliardy až pět miliard korun ročně.

Vláda uvede, že chystá celkovou novelu zákona o sociálních službách. Předpokládá, že výši příspěvků by určoval nařízením kabinet podle vývoje mezd a životních nákladů. „Navrženému systémovému řešení dává vláda přednost před jednorázovým opatřením obsaženým v posuzovaném návrhu zákona,“ stojí v předběžném stanovisku, které po schválení dostanou zákonodárci.

Poslanci SPD chtějí zvýšit příspěvky lidem s lehkou a středně těžkou závislostí na pomoci jiných, tedy v prvním a ve druhém stupni. Postiženým do 18 let věku v prvním stupni navrhují přidat 1 650 korun měsíčně, stát by jim vyplácel každý měsíc 4 950 korun. Lidé mladší 18 let ve druhém stupni závislosti by měli brát 9 900 korun místo nynějších 6 600 korun za měsíc.

Stoprocentní nárůst příspěvků novela předpokládá pro postižené dospělé v prvním stupni. Lidem s lehkou závislostí by tak stát posílal 1 760 korun měsíčně místo nynějších 8 80 korun. Dospělým se středně těžkou závislostí na pomoci druhých by příspěvek vzrostl z 4 400 korun na 6 600 korun za měsíc.

Postižení lidé s lehkou a středně těžkou závislostí si za současné situace podle předkladatelů nemohou zaplatit odpovídající péči nebo pomůcky. „Důsledkem absolutní nedostatečnosti výše těchto příspěvků je potom umísťování osob závislých na péči druhých z jejich domácího a rodinného prostředí do zařízení pobytových sociálních služeb,“ dodali autoři novely. Zda ji Sněmovna stihne do konce volebního období projednat, ale není jisté.