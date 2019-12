Zvolte mě a zůstanete bohatí, vzkázal Trump židovským voličům

Americký prezident se snaží přesvědčit voliče židovského původu, že je pro ně lepším kandidátem než jeho rivalové z Demokratické strany. Trump má řadu podporovatelů z řad konzervativních Židů, celkově ale jeho kroky podporuje jen 29 procent Američanů židovského původu. Na konferenci Izraelsko-americké rady se proto silně vymezil proti zavedení milionářských daní, jak je navrhují demokratičtí kandidáti jako Bernie Sanders nebo Elizabeth Warrenová.

Senátorka Warrenová navrhuje daňový balíček, který by tvrdě dopadl na investice nejbohatších Američanů. „Nebudete volit Pocahontas (Trumpova hanlivá přezdívka pro Warrenovou pozn. red.), to vám garantuji,“ řekl podle listu The Washington Post Trump. Prezident posluchače varoval, že pokud volby nevyhraje, bude to těžká rána pro jejich byznys. „I v případě, že mě nemáte rádi, tak budete mými největšími podporovateli,“ řekl prezident.