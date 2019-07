Zrušme přímou volbu prezidenta, vyzývá předseda ODS Fiala

„Musíme obnovit pevné kořeny parlamentního systému vlády, neboť to, co se děje v posledních letech, rozvrací náš ústavní systém v samých základech,“ uvedl Fiala. Prezident Miloš Zeman v současnosti odmítá vyhovět návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO), na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), přestože podle ústavy návrhu předsedy vlády vyhovět musí. V roce 2017 se Zeman zdráhal odvolat tehdejšího ministra financí Babiše a spekuloval o tom, že by demise premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) nemusela znamenat konec celého kabinetu.

„Přímá volba prezidenta vedla pouze k tomu, že prezident má pocit, že porušování ústavy je dovoleno, neboť získal přes polovinu hlasů voličů, a tedy má jakýsi silný mandát k čemukoli. To ale není pravda: pravomoci prezidenta zůstaly stejné a stejně tak i jeho povinnosti včetně respektu k ústavě a její tradici. Co se ale bohužel změnilo, je způsob zacházení s ústavou a její interpretace prezidentem,“ napsal Fiala. Podle něj je proto třeba zahájit diskusi o návratu k parlamentní volbě prezidenta, která se naposledy uskutečnila v roce 2008.

Proti návrhu Fialy se postavila TOP 09. „Návrh na zrušení přímé volby prezidenta nepodporuji. Důvod je prostý. Kvůli nepřijatelnému chování Miloše Zemana by se neměl měnit základní zákon země,“ napsal Pospíšil na twitteru.

Fialův návrh kritizoval Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. „ODS otevřeně vzkazuje občanům: Demokracii omezíme, jste hlupáci, protože špatně volíte,“ uvedl na sociální síti.

