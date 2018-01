Zneužití pravomocí a zaujatost proti Trumpovi. Republikáni obviňují FBI a ministerstvo spravedlnosti

Republikánská většina ve výboru pro kontrolu činnosti tajných služeb americké Sněmovny reprezentantů informovala o svém postoji v tajné interní zprávě, kterou následně doporučila ke zveřejnění. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Demokraté dokument odsoudili jako snahu o diskreditaci vyšetřování komise Roberta Muellera a obsah označili za „velmi zavádějící“.

„Dnes komise upřednostnila prezidentovy osobní zájmy a patrně i vlastní politické zájmy před zájmy národními,“ řekl demokrat Adam Schiff. Uvedl také, že komise hlasovala proti zveřejnění zprávy demokratů, která dokument republikánů zpochybňuje. Komise také odmítla také věc konzultovat s šéfem FBI Christopherem Wrayem. Ministerstvo spravedlnosti odmítlo záležitost komentovat.

Interní dokument obviňuje FBI a ministerstvo spravedlnosti, že zneužily svých pravomocí, když v roce 2016 požádaly o rozšíření odposlechů i na Cartera Page, tehdejšího Trumpova volebního poradce. Uvedly to dva zdroje obeznámené s obsahem dokumentu.

FBI a ministerstvo spravedlnosti podle těchto zdrojů svou žádost částečně podložily informacemi ze složky, kterou pro firmu Fusion GPS, již částečně financoval Demokratický národní výbor a kampaň prezidentské kandidátky Hillary Clintonové, sestavil bývalý britský špión, který měl najít kompromitují materiál proti Trumpovi.

Informace měla v takovém případě ověřit americká či jiná spojenecká zpravodajská služba, konstatoval jeden ze zdrojů. „Žádný soud by nedovolil sledování amerického občana na základě nepodložených informací,“ uvedl dále.

Interní dokument dále obviňuje náměstka ministra spravedlnosti Roda Rosensteina a Andrewa McCabea, který v pondělí rezignoval z funkce náměstka ředitele FBI, že umožnili, aby se vyšetřování Muellerovy komise odvíjelo v duchu postojů demokratů, uvedl druhý zdroj pod podmínkou anonymity.

Demokraté dokument označili za „velmi zavádějící“, zakládá se podle nich na účelovém výběru přísně tajných informací a jeho cílem je zdiskreditovat vyšetřování komise Roberta Muellera, jehož dosadil Rosenstein.

Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan v komentáři ke spekulacím, že by Trump mohl Rosensteina zbavit funkce, prohlásil, že on sám má k náměstkovi důvěru. „Rod Rosenstein podle mě odvádí skvělou práci. Nevidím žádný důvod, proč by to (prezident) měl udělat,“ řekl k možnosti Rosensteinova odvolání.

Trumpův rébus. Ve vyšetřování ruského vměšování do voleb jde do tuhého

Ryan dnes rozhodnutí sněmovního výboru interní zprávu zveřejnit obhajoval. Podle AP řekl, že v této věci je třeba trvat na transparentnosti.

Prezident Trump má nyní pět dní na rozhodnutí, zda tajný dokument odsouhlasený sněmovním výborem k uvolnění skutečně zveřejní. V minulosti podle BBC opakovaně naznačoval, že je pro zveřejnění zprávy.

Vedle zmíněného Muellerova týmu se kauzou vlivu Ruska na americké prezidentské volby zabývají tři kongresové výbory.

Rusko odmítá, že by do amerických prezidentských voleb zasahovalo; podobně jakékoli tajné kontakty s Moskvou popírá i Bílý dům.

