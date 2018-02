Kruliš povýšil. V čele hradního protokolu vystřídá Sklenáře

S prezidentem Zemanem ho pojí osobní přátelství. „Já znám Vladimíra Kruliše několik let. A nepoznal jsem v jeho generaci slušnějšího člověka, než je on,“ řekl o něm Zeman v minulosti. Podle médií měl Kruliš vztah se Zemanovou dcerou Kateřinou. Kruliš to v červnu 2013 potvrdil deníku Blesk. V srpnu 2013 Blesku řekl: „Je to tak, nejsme spolu. Káťa je skvělá holka a přeju si, ať je šťastná. Bez ohledu na to, jestli jsem nebo nejsem součástí toho štěstí já“.