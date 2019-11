Židovské osady v Jordánu už USA nebudou označovat za protiprávní, oznámil Pompeo

Židovské osady jsou komunity vzniklé na území, které Izrael okupuje od války v roce 1967. Převážná většina mezinárodního společenství je pokládá za nelegální. Změnu postoje USA ohledně osad okamžitě uvítal izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Rozhodnutí Washingtonu přitom označil za nápravu historické křivdy. Pochvalně se o americkém kroku vyjádřil také izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac či Netanjahuův vnitropolitický rival, lídr uskupení Modrá a bílá, Benny Ganc, podle něhož USA opět ukázaly, že hájí „bezpečnost a budoucnost celého Blízkého východu“.

Naopak palestinský mírový vyjednávač Saíb Irikát označil rozhodnutí Washingtonu za nezodpovědné a mluvčí předsedy palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse uvedl, že změna postoje USA k osadám „jde zcela proti mezinárodnímu právu“.

Podle agentury AP bylo dosud právní stanovisko amerického ministerstva zahraničí z roku 1978 - známé jako Hansellovo memorandum - hlavním podkladem pro citlivě formulovaný americký nesouhlas s budováním židovských osad na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu. AP v této souvislosti připomíná, že znění nesouhlasu se různilo s ohledem na postoj daného amerického prezidenta.

Spojené státy ke konci vlády prezidenta Baracka Obamy umožnily schválení rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která označila osady za „flagrantní porušení“ mezinárodního práva.

Konec snu o Palestině? Trumpův mírový plán zvýhodňuje Izrael

Palestinský pochod proti plánu řešení izraelsko-palestinského konfliktu představenému Donaldem Trumpem. ( Autor: Profimedia.cz )

Pompeo dnes ale podle Reuters zdůraznil, že stanoviska USA k osadám na Západním břehu Jordánu se v průběhu let lišila. Podle něj v roce 1978 demokratický prezident Jimmy Carter dospěl k závěru, že osady nejsou porušením mezinárodního práva, a republikánský prezident Ronald Reagan v roce 1981 zase prohlásil, že osady nejsou ze své podstaty nelegální.

„Založení izraelských civilních osad není samo o sobě porušením mezinárodního práva,“ citoval Reuters dnešní Pompeova slova. Pompeo dále uvedl, že jakékoliv právní otázky týkající se osad mají řešit izraelské soudy. „Označovat zakládání civilních osad za porušování mezinárodního práva k míru nepřispělo,“ podotkl americký ministr. „Pravda je taková, že konflikt nikdy nebude mít soudní řešení a mír nepřinesou hádky o tom, kdo má v otázce mezinárodního práva pravdu a kdo ne,“ dodal.

Převážná většina mezinárodního společenství ale osady za nelegální považuje. Toto stanovisko z části plyne ze čtvrté Ženevské úmluvy, která zakazuje okupující mocnosti přemisťovat příslušníky vlastní civilní populace na okupované území.

Krátce po Pompeově prohlášení vydala americká ambasáda v Jeruzalémě varování pro občany USA cestující na Západní břeh Jordánu, do Jeruzaléma a do Pásma Gazy. „Ambasáda Spojených států doporučuje občanům USA, kteří zvažují cestovat do či přes Jeruzalém, Západní břeh Jordánu nebo Gazu, aby dbali zvýšené opatrnosti a vzhledem k současné situaci zvolili vhodná opatření s cílem zvýšit svou bezpečnost,“ stálo v prohlášení. Velvyslanectví doplnilo, že „jednotlivci či skupiny“, které s vyjádřením Pompea nesouhlasí, by mohli zaútočit na zařízení americké vlády či na americké občany v regionu.

Izrael se zmocnil Západního břehu Jordánu a východního Jeruzaléma za šestidenní války v roce 1967 a dobyté území začal rychle osidlovat. Nyní na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě, což jsou území se kterými Palestinci počítají pro svůj budoucí stát, žije zhruba 700 tisíc izraelských osadníků.

Po válce v roce 1967 Izrael anektoval východní Jeruzalém, kde se nachází významné náboženské památky. Mezinárodní společenství ale anexi neuznalo. Loni však americký prezident Donald Trump nechal do Jeruzaléma z Tel Avivu přesunout americkou ambasádu po prohlášení, že Jeruzalém je hlavním městem Izraele. Drtivá většina velvyslanectví se ale nadále nachází v Tel Avivu kvůli nedořešené otázce Jeruzaléma.

Izrael umožnil rozšíření židovských osad na Západním břehu Jordánu. Některé z větších osad mají až 30. tisíc obyvatel, a připomínají tak předměstí Jeruzaléma či Tel Avivu, poznamenala agentura AP.

Palestinci stejně jako většina států světa uvádí, že osady snižují naději na řešení izraelsko-palestinského konfliktu v podobě vzniku dvou států, tedy vedle Izraele také nezávislé a svrchované Palestiny na území Západního břehu Jordánu, východního Jeruzaléma a Pásma Gazy.

Palčivou otázkou osad je také rozdílnost přístupu izraelských úřadů k Palestincům žijícím na Západním břehu Jordánu a k osadníkům. Zatímco osadníci žijící na Západním břehu Jordánu mohou bez problému jezdit do Izraele a volit v izraelských volbách, palestinští obyvatelé Západního břehu Jordánu jsou souzeni podle vojenského práva, nemají právo volit v izraelských volbách a pro vstup do Izraele musí mít zvláštní povolení.

Změnu americké pozice agentura AP označila za vítězství pro izraelského premiéra Netanjahua, který výstavbu osad dlouhodobě podporuje.

Čtěte také:

Zeman otevřel Český dům v Jeruzalémě. Příště už ambasáda, přeje si

Paraguay ustoupila kritice. Vrací své velvyslanectví z Jeruzaléma do Tel Avivu

Spojené státy si nepřejí vyšetření násilí v Pásmu Gazy. Prohlášení Rady bezpečnosti zablokovaly

Izraeli dochází voda. Vysychající Galilejské jezero se má napájet z moře

Netanjahu chce sestavit sionistický kabinet, Ganc vládu národní jednoty

Izraelští diplomaté po celém světě stávkují kvůli platům a výdajům. Ambasády jsou uzavřeny