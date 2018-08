Zeman: V Kábulu se bojuje za Prahu

„Mohu říci, že u Kábulu se bojuje za Prahu, a že je to v hlubokém národním zájmu České republiky,“ prohlásil prezident. Zdůraznil, že mise v Afghánistánu je podle něj nejdůležitější zahraniční operace, které se čeští vojáci účastní. „V té akci Resolute Support bojuje více než třicet zemí, odejít z tohoto společenství by dokázal jenom srab,“ dodal Zeman. Pokud by se z Afghánistánu stáhly alianční jednotky, hrozí podle Zemana, že zem ovládne hnuti Tálibán a bude z ní plánovat teroristické akce.

Zeman v projevu zmínil také své tradiční téma - zrušení protiruských sankcí. Český prezident je jejich dlouhodobým kritikem. Dnes prohlásil, že stejný názor zaznívá z Itálie, Rakouska, Maďarska i Slovenska. Zeman proto chce, aby rozhodnutí o dalším prodloužení sankcí Evropská rada udělala až po diskusi, a ne takzvanou tichou procedurou. Na jednáních Evropské rady Českou republiku zastupuje předseda vlády Andrej Babiš.

Z ekonomických témat Zeman zmínil ještě dohodu USA a Evropské unie o volném obchodu. „Pokud se realizuje, bude to výhodné pro obě strany,“ řekl prezident. Varoval však, že Českou republiku by mohla zasáhnout obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou.

Setkání prezidenta s velvyslanci je tradiční součástí jejich každoroční porady. Loni Zeman před ambasadory vystoupil s projevem, během kterého je vyzýval, aby se zaměřili na ekonomickou diplomacii. Ekonomická diplomacie se má podle Zemana projevovat pomocí českým exportérům, aby se prosadili na zahraničních trzích, a podporou toho, aby případný přebytečný kapitál ze zahraničí směřoval do Česka.

